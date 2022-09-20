Общество

В Волгограде вынесли приговор за инсценировку ДТП

Общество 20.09.2022 15:43
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20.09.2022 15:43



В Волгограде оглашен приговор по уголовному делу о мошенничестве в сфере страхования. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, Центральный районный суд приговорил четырех человек к разным срокам.

В судебном заседании установлено, что фигуранты уголовного дела в период с сентября 2015 года по июнь 2016 года инсценировали дорожно-транспортные происшествия с целью дальнейшего получения страховых выплат при отсутствии к тому законных оснований. Ущерб от противоправной деятельности превысил 2,2 млн рублей. 

Как стало известно ИА «Высота 102» , данное дело было выделено из материалов, по которому проходят три бывших депутата Волгоградской гордумы - Федор Литвиненко, Алексей Зверев и Евгений Щур. Вину в инкриминируемых преступлениях  мужчины не признали.

Суд приговорил фигурантов уголовного дела, в зависимости от роли каждого, к наказанию в виде лишения свободы на срок от 4 лет 6 месяцев до 8 лет 8 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Мера пресечения в виде заключения под стражу оставлена без изменения.

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