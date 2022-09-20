Число самозанятых в Волгоградской области достигло 76 тысяч









С начала года в Волгоградской области в 1,5 раза выросло число самозанятых граждан. На сегодняшний день их количество превысило 76 тысяч человек, сообщили ИА «Высота 102» в УФНС России по региону.

- В среднем за месяц число налогоплательщиков, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», увеличивается более чем на 3 тысячи человек, - уточнили в ведомстве.

Из общего количества самозанятых более 80% имеют статус физического лица.

Напомним, что в Волгоградской области этот новый налоговый режим был введен с 1 января 2020 года. Больше всего самозанятых в пассажирских и грузовых перевозках, в сфере парикмахерских услуг, аренде квартир и репетиторстве.

Фото из архива ИА «Высота 102»