Число самозанятых в Волгоградской области достигло 76 тысяч

Общество 20.09.2022 12:15
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20.09.2022 12:15
С начала года в Волгоградской области в 1,5 раза выросло число самозанятых граждан. На сегодняшний день их количество превысило 76 тысяч человек, сообщили ИА «Высота 102» в УФНС России по региону.
- В среднем за месяц число налогоплательщиков, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», увеличивается более чем на 3 тысячи человек, - уточнили в ведомстве.
Из общего количества самозанятых более 80% имеют статус физического лица.
Напомним, что в Волгоградской области этот новый налоговый режим был введен с 1 января 2020 года. Больше всего самозанятых в пассажирских и грузовых перевозках, в сфере парикмахерских услуг, аренде квартир и репетиторстве.
Фото из архива ИА «Высота 102»
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