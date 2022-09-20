В Волгограде залатали прохудившийся магистральный трубопровод

В Волгограде сотрудники аварийной бригады оперативно устранили течь на магистральном трубопроводе в Советском районе. В течение дня вода вернется в соцучреждения и квартиры горожан.

– Ресурсоснабжающая организация к 9.00 20 сентября восстановила целостность водовода диаметром 700 мм по проспекту Университетскому и приступила к постепенному заполнению системы ресурсом, – прокомментировали в пресс-службе «Концессий водоснабжения». – С учетом диаметра трубопровода этот процесс может занять некоторое время. На штатный гидравлический режим работы сети специалисты планируют выйти ориентировочно к 13.00.

Напомним, что по сообщению местных жителей, без воды они остались вечером 19 сентября.

– Восстановительные мероприятия велись без перерыва на протяжении всей ночи и утра 20 сентября, в работах были задействованы несколько ремонтных бригад Концессий и тяжелая спецтехника, – уточняют в компании.

В связи с аварией, ранее сообщали жители Советского района, были отменены уроки в школе, не принимали утром 20 сентября и воспитанников и в детском саду.