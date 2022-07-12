Общество

В Волгограде суд отклонил жалобу Мельниченко по делу о фейках СВО

Общество 12.07.2022 20:47
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12.07.2022 20:47


Советский районный суд Волгограда сегодня, 12 июля, рассмотрел жалобу на решение мирового судьи по административному делу в отношении экс-преподавателя ВолГУ Романа Мельниченко. Как сообщает ИА «Высота 102», ранее бывшего сотрудника вуза привлекли к ответственности за распространение фейков о спецоперации по защите мирного населения Донбасса. 

— Советский районный суд Волгограда оставил без изменения постановление о привлечении к административной ответственности Романа Мельниченко за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 9 ст. 13.15 КоАП РФ — злоупотребление свободой массовой информации, — сообщила информагентству руководитель объединенной пресс-службы судов Екатерина Вальковская. 


На заседании 7 июня в процессе присутствовали иностранные журналисты. Их появление в суде Мельниченко категорически отказался комментировать корреспондентам ИА «Высота 102». С иностранной прессой (представители «Франс-Пресс» — Прим. ред.) Мельниченко предпочитал разговаривать шепотом, в то время как общения с местными СМИ заметно сторонился, а после озвученного решения судьи не нашел ничего лучше, как убежать от неудобных вопросов в буквальном смысле этого слова. 

В суде установлено, что 28 февраля ученый разместил в «ВК» посты по теме СВО. Именно эти сообщения мировой суд расценил как угрозу общественному порядку и безопасности. Фигурант дела так и не смог внятно объяснить, размещал ли он на своей странице видеоматериалы, указанные в протоколе или нет. 


Бывшего преподавателя признали виновным и назначили ему штраф в размере 30 000 рублей. Сам Мельниченко свою вину отрицал. Адвокат экс-сотрудника университета Денис Яценко сообщил журналистам информагентства, что решение суда не устраивает его подзащитного и будет обжаловано. 


Ранее Романа Мельниченко уже замечали в связях со СМИ недружественных стран. В середине апреля немецкое издание опубликовало сюжет, в котором экс-доцент дал интервью журналисту из Германии о своем возможном увольнении и составлении протокола.

Видео с этим интервью Мельниченко выложил на страницах своих соцсетей. Бывший преподаватель ВолГУ также размещал на своем ютуб-канале и «ВК» ролики и заметки о СВО, увольнениях преподавателей, в том числе под давлением.


Советский райсуд 23 июня отказал Мельниченко в восстановлении на работе в ВолГУ. Защитник ученого заявил, что в этом деле «нет политики». 

На судебное заседание журналиста и фотокорреспондента ИА «Высота 102» не пустили, несмотря на наличие ходатайства о допуске сотрудников СМИ для участия в процессе. Судья Татьяна Макарова ограничила присутствие корреспондентов, сославшись на возражение защиты Романа Мельниченко.

После озвученного судьей решения экс-преподаватель быстро покинул здание суда, игнорируя вопросы журналиста нашего издания. Адвокат Мельниченко Василий Шавин сообщил, что пока не готов комментировать возможную апелляцию. 

Фото и видео: Алексей Костяков, Павел Мирошкин ИА «Высота 102»

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