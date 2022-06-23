«Здесь нет политики»: суд отказал Роману Мельниченко в восстановлении на работе в ВолГУ

В Советском районном суде Волгограда сегодня, 23 июня, состоялся процесс по делу о восстановлении на работе бывшего сотрудника ВолГУ Романа Мельниченко. Как сообщает ИА «Высота 102» , ранее экс-преподавателя вуза оштрафовали на 30 тысяч рублей за распространение фейков о спецоперации по защите Донбасса.

На стартовавшее в 14.00 судебное заседание журналиста и фотокорреспондента информагентства не пустили, несмотря на наличие ходатайства о допуске сотрудников СМИ для участия в процессе. Судья Татьяна Макарова ограничила присутствие корреспондентов, сославшись на возражение защиты Мельниченко.

Отметим, что это уже не первый случай избирательного общения с прессой Романа Мельниченко. 7 июня процесс по фейкам в мировом суде Советского района помимо волгоградских журналистов освещали сотрудники "Франс-Пресс". С иностранными корреспондентами бывший сотрудник ВолГУ предпочитал разговаривать в здании суда шепотом, в то время как представителей местных СМИ заметно сторонился.





На рассмотрение гражданского дела сегодня в Советском районном суде Волгограда ушло четыре часа. Итогом заседания стал отказ Мельниченко в требовании восстановить его на работе в волгоградском вузе. После оглашения решения суда Мельниченко отказался отвечать на вопрос корреспондента ИА «Высота 102» и поспешил на первый этаж, заскочив в кабину лифта.

Итог судебного заседания корреспонденту прокомментировал адвокат Мельниченко.

– Суд вынес решение об отказе в исковом требовании о восстановлении на работе, – сообщил Василий Шавин. – Как говорят юристы, получим решение суда, почитаем основания и будем принимать решение об оспаривании. Пока причин отказа мы не знаем, так как заслушали сегодня резолютивную часть.

На вопрос, считает ли Роман Мельниченко данное дело политическим, Шавин ответить затруднился.

– А вы как считаете? – поинтересовался корреспондент информагентства.

– Нет, конечно. Если вы запросите аудиозапись заседания, первое, с чего я начал выступление, это с того, что данное дело не политическое. И с этим согласны все: и мы, и представители университета. Это чисто трудовой спор.

Отметим, что представитель прокуратуры настаивал сегодня на недопустимости восстановления Романа Мельниченко на работе в ВолГУ. Интересы вуза представляла начальник юридического отдела Татьяна Докучаева.

Автор: Антон Ольховатский

Фото: Павел Мирошкин / ИА "Высота 102"

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