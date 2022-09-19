Происшествия

На перевернувшего машину в ДТП в Волжском составили четыре протокола

Происшествия 19.09.2022 11:55
0
19.09.2022 11:55


В Волжском Волгоградской области на перевернувшего машину в ДТП 46-летнего мужчину составили четыре протокола. Как сообщает ИА «Высота 102», правонарушитель столкнулся с легковушкой и покинул место аварии. 

— В ходе ОРМ был разыскан и установлен водитель —  46-летний мужчина, передвигавшийся на иномарке Opel Corsa, — сообщили информагентству в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. — На него составлено четыре административных материала. 

По предварительной информации областного главка, ДТП произошло около 14.00 в Волжском 16 сентября. Один человек попал в больницу. 

— Предварительно, 46-летний водитель, управляя автомобилем Opel Corsa, следовал по проспекту имени В. И. Ленина со стороны улицы Королева в направлении улицы Молодежной, — пояснили в пресс-службе областного главка МВД. — При развороте налево напротив дома № 84А по проспекту имени В. И. Ленина водитель не уступил дорогу и столкнулся с автомашиной LADA Granta под управлением 28-летнего водителя, следовавшего по проспекту имени В. И. Ленина со стороны Молодежной в  направлении улицы Королева, в результате чего произошло опрокидывание транспортного средства. 

Как уточнили в полицейском ведомстве, после столкновения водитель иномарки скрылся. В результате аварии водителя автомобиля LADA Granta с травмами доставили в больницу. 

Сам момент опрокидывания автомобиля попал на камеры уличного видеонаблюдения. Видно, что нарушитель после случившегося спокойно поехал дальше. 

В ГУ МВД России по области рассказали, что на задержанного водителя составлены материалы по ч. 1 ст. 12.12 — за проезд на запрещающий сигнал светофора (предусмотрен штраф в размере 1000 рублей), по ч. 3 ст. 12.14 — за невыполнение требования уступить дорогу транспорту, пользующемуся преимуществом в движении (предусмотрен штраф в размере 500 рублей), по ч. 1 ст. 12.24 — нарушение ПДД или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого вреда здоровью потерпевшего (предусмотрено наложение штрафа в размере от 2500 до 5000 рублей или лишение права управления ТС на срок от года до полутора лет) и по ч. 2 ст. 12.27 — оставление водителем места ДТП при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния (предусмотрено лишение права управления ТС на срок от года до полутора лет или административный арест на срок до 15 суток). 

Фото и видео: Powernet/youtube.com / ИА «Высота 102»  

Читайте также: 

В Волгограде разыскивают водителя, сбившего на тротуаре 16-летнюю девочку 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
19.09.2022 12:32
Происшествия 19.09.2022 12:32
Комментарии

0
Далее
Происшествия
19.09.2022 11:29
Происшествия 19.09.2022 11:29
Комментарии

0
Далее
Происшествия
19.09.2022 10:16
Происшествия 19.09.2022 10:16
Комментарии

0
Далее
Происшествия
19.09.2022 10:10
Происшествия 19.09.2022 10:10
Комментарии

0
Далее
Происшествия
19.09.2022 10:06
Происшествия 19.09.2022 10:06
Комментарии

0
Далее
Происшествия
19.09.2022 08:52
Происшествия 19.09.2022 08:52
Комментарии

0
Далее
Происшествия
19.09.2022 08:41
Происшествия 19.09.2022 08:41
Комментарии

0
Далее
Происшествия
18.09.2022 11:31
Происшествия 18.09.2022 11:31
Комментарии

0
Далее
Происшествия
18.09.2022 11:14
Происшествия 18.09.2022 11:14
Комментарии

0
Далее
Происшествия
17.09.2022 10:04
Происшествия 17.09.2022 10:04
Комментарии

0
Далее
Происшествия
17.09.2022 07:53
Происшествия 17.09.2022 07:53
Комментарии

0
Далее
Происшествия
16.09.2022 18:12
Происшествия 16.09.2022 18:12
Комментарии

0
Далее
Происшествия
16.09.2022 10:41
Происшествия 16.09.2022 10:41
Комментарии

0
Далее
Происшествия
16.09.2022 09:46
Происшествия 16.09.2022 09:46
Комментарии

0
Далее
Происшествия
15.09.2022 18:16
Происшествия 15.09.2022 18:16
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

14:47
Отстали от Уфы и Оренбурга: в ГД поступил законопроект о ежегодных выплатах к 1 сентябряСмотреть фотографии
14:33
Под Волгоградом курьера обокрали после тяжелого рабочего дняСмотреть фотографии
13:51
Вооруженный ножом житель Волжского на остановке напал на мужчину – видеоСмотреть фотографии
13:05
У «Волгоград Арены» отключились светофорыСмотреть фотографии
12:55
Олег Савченко объяснил слабое желание IT-специалистов находить идеи и работать с ними в РоссииСмотреть фотографии
12:32
Приставы арестовали 25 автомобилей на парковке ТРК «Мармелад» в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:28
«Красный Октябрь» объявил тендер на ремонтные работыСмотреть фотографии
11:55
На перевернувшего машину в ДТП в Волжском составили четыре протоколаСмотреть фотографии
11:48
Банк Уралсиб запустил акцию «Год без комиссии по кредитной карте»Смотреть фотографии
11:29
В Волгограде разыскивают водителя, сбившего на тротуаре 16-летнюю девочкуСмотреть фотографии
11:29
Бочаров поручил обогреть волгоградцев до начала отопительного сезонаСмотреть фотографии
11:16
«Ребенка назвали Зорро»: травмированному лебедю из Урюпинска дали имяСмотреть фотографииCмотреть видео
11:14
Сотрудники Гремячинского ГОКа прошли онкоскринингСмотреть фотографии
10:52
В Волгограде простятся с погибшим на Украине 26-летним Ильей ШкуринымСмотреть фотографии
10:26
Коллекцию часов волгоградского бизнесмена за 46 млн рублей сняли с торговСмотреть фотографии
10:23
На «Красном Октябре» состоялся молодежный форум для работников металлургической отраслиСмотреть фотографии
10:16
Ушел доить коров и не вернулся: в Волгоградской области разбираются в гибели сельчанинаСмотреть фотографии
10:10
«Скотину спасли не всю»: свиноматки с поросятами сгорели на пожаре в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:06
Момент столкновения Mercedes и такси в центре Волгограда попал на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
09:48
На ВТЗ прошла межзаводская школа ремонтниковСмотреть фотографии
08:52
Центр Волгограда сковали пробки из-за ДТП с таксиСмотреть фотографии
08:41
Россети восстановили подачу света в многоэтажки Волгограда после повторного ЧПСмотреть фотографии
08:17
Фирма из Карачаево-Черкессии построит в Михайловке ледовый дворецСмотреть фотографии
22:22
МЧС предупредило о грозе, ливне и шквалистом ветре в Волгоградской областиСмотреть фотографии
21:58
Волгоградский «Ротор» сыграл вничью с «Черноморцем»Смотреть фотографии
20:03
Лебедя-инвалида из Урюпинска везут на лечение в ВолгоградСмотреть фотографии
18:31
ККС Волгоградской области займется судьей, засветившимся в ДТП с пострадавшимиСмотреть фотографии
17:01
Депутат Иосиф Ефремов сделал свой выборСмотреть фотографии
16:34
Жара все высушила: Волжская ГЭС будет экономить воду до 10 октябряСмотреть фотографии
15:46
Определился соперник волгоградского «Ротора» в ближайшем матче Кубка РоссииСмотреть фотографии
 