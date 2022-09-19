На перевернувшего машину в ДТП в Волжском составили четыре протокола

В Волжском Волгоградской области на перевернувшего машину в ДТП 46-летнего мужчину составили четыре протокола. Как сообщает ИА «Высота 102», правонарушитель столкнулся с легковушкой и покинул место аварии.

— В ходе ОРМ был разыскан и установлен водитель — 46-летний мужчина, передвигавшийся на иномарке Opel Corsa, — сообщили информагентству в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. — На него составлено четыре административных материала.

По предварительной информации областного главка, ДТП произошло около 14.00 в Волжском 16 сентября. Один человек попал в больницу.

— Предварительно, 46-летний водитель, управляя автомобилем Opel Corsa, следовал по проспекту имени В. И. Ленина со стороны улицы Королева в направлении улицы Молодежной, — пояснили в пресс-службе областного главка МВД. — При развороте налево напротив дома № 84А по проспекту имени В. И. Ленина водитель не уступил дорогу и столкнулся с автомашиной LADA Granta под управлением 28-летнего водителя, следовавшего по проспекту имени В. И. Ленина со стороны Молодежной в направлении улицы Королева, в результате чего произошло опрокидывание транспортного средства.

Как уточнили в полицейском ведомстве, после столкновения водитель иномарки скрылся. В результате аварии водителя автомобиля LADA Granta с травмами доставили в больницу.

Сам момент опрокидывания автомобиля попал на камеры уличного видеонаблюдения. Видно, что нарушитель после случившегося спокойно поехал дальше.

В ГУ МВД России по области рассказали, что на задержанного водителя составлены материалы по ч. 1 ст. 12.12 — за проезд на запрещающий сигнал светофора (предусмотрен штраф в размере 1000 рублей), по ч. 3 ст. 12.14 — за невыполнение требования уступить дорогу транспорту, пользующемуся преимуществом в движении (предусмотрен штраф в размере 500 рублей), по ч. 1 ст. 12.24 — нарушение ПДД или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого вреда здоровью потерпевшего (предусмотрено наложение штрафа в размере от 2500 до 5000 рублей или лишение права управления ТС на срок от года до полутора лет) и по ч. 2 ст. 12.27 — оставление водителем места ДТП при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния (предусмотрено лишение права управления ТС на срок от года до полутора лет или административный арест на срок до 15 суток).

Фото и видео: Powernet/youtube.com / ИА «Высота 102»

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