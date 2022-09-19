







В Волгограде ведется розыск водителя, который на своем автомобиле сбил подростка. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, происшествие случилось накануне в Кировском районе в восемь часов вечера.





Неизвестный водитель, управляя неустановленным автомобилем, двигался по ул. Курчатова, но не справился с управлением, в результате чего машина вылетела на тротуар.





Под колеса попала 16-летняя девочка, которая стояла на тротуаре. Машина с места происшествия скрылась. Несовершеннолетняя с травмой обратилась в медучреждение.



