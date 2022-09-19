Общество

«Ребенка назвали Зорро»: травмированному лебедю из Урюпинска дали имя

Общество 19.09.2022 11:16
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19.09.2022 11:16




Этой ночью из Урюпинска в Волгоград на лечение привезли лебедя со скрученной шеей, судьбой которого прониклись неравнодушные граждане. 
-  Малыш у нас!!!!! Спасибо неравнодушным девушкам из Урюпинска, которые поймали и повезли лебедя, спасибо Евгению, который перехватил его на дороге и довез (уже ночью) до нас!!! Спасибо вам за ваши добрые сердца!!!!!!!, - такое сообщение появилось на сайте реабилитационного центра и приюта для диких животных «Птичий остров».
Специалисты центра согласились принять лебедя на лечение и реабилитацию. Травмированная птица, как ранее сообщало информагентство, обитала на озере Подпесочное в Урюпинске и могла не перенести зиму.
В  центре «Птичий остров» лебедю уже дали имя.
- Ребенка назвали Зорро, такой шеи я еще не видела. Травма скорее всего врожденная, точнее покажет рентген. Рахит «налицо»... Зорро приехал в тяжелом состоянии, истощенный, ночь провели без сна...но сегодня утром состояние из тяжелого стало удовлетворительным!!! Зорро невыпускной и останется жить у нас, но сначала предстоит реабилитация!, - говорится в сообщении реабилитационного центра.
Фото и видео: реабилитационного центра и приюта для диких животных «Птичий остров», ВК
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