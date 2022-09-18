Лебедя-инвалида из Урюпинска везут на лечение в Волгоград

Общество 18.09.2022 20:03
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18.09.2022 20:03
Шанс на спасение сегодня, 18 сентября, появился у травмированного лебедя из Урюпинска в Волгоградской области, судьбой которого в начале сентября озаботились местные жители. Эта величественная птица, обитающая на озере Подпесочное, попала в беду. У лебедя, предположительно, из-за травмы, скрутило шею, поэтому нормально питаться и улететь на зимовку птица не могла.
Как сообщила ИА «Высота 102» руководитель реабилитационного центра и приюта для диких животных «Птичий остров» Алина Ерина, неравнодушные жители Урюпинска связались с центром, чтобы помочь птице. Лебедя поймали и уже везут к ним в Волгоград.
- Мы согласились принять лебедя. Опыт по их спасению и реабилитации у нас есть. Однако, что с птицей, пока сказать не могу. Это станет известно после рентгеновского снимка, - рассказала руководитель центра. – Главное, чтобы он выжил. У лебедей слабое сердце, может не выдержать.
Судя по фотографиям, лебедь обезвожен и истощен. Однако специалисты центра надеются, что смогут ему помочь.
Фото: реабилитационного центра и приюта для диких животных «Птичий остров»
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