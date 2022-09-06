Жители Урюпинска Волгоградской области в соцсетях активно обсуждаю историю с лебедем, у которого оказалась скрученной шея. Как сообщает ИА «Высота 102», урюпинцы искренне негодуют, у кого поднялась рука изувечить прекрасную птицу, которая со своими сородичами обитает на озере Подпесочное.

– Мы всегда со своими детьми кормим здесь лебедей, а однажды увидели, как одна женщина чуть ли не пинала птиц и возмущалась, что они загадили весь берег, – рассказывает одна из пользователей соцсетей.

Урюпинцы переживают, что больной лебедь не сможет улететь в теплые края со своими собратьями. И уже думают о том, как взять его на постой на зимовку в какой-нибудь дом.

Между тем, одна из участников дискуссии предположила, что лебедя никто не обижал, а он мог родиться с таким дефектом.

Фото: Типичный Урюпинск / VK.com