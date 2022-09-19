Фирма из Карачаево-Черкессии построит в Михайловке ледовый дворец

Общество 19.09.2022 08:17
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19.09.2022 08:17
Компания «Гелион» из Черкесска стала победителем аукциона на строительство крытого ледового катка в городском округе Михайловка Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, заявки на участие в аукционе подали две компании, однако лишь одна из них была признана соответствующей требованиям.
Компания из Карачаево-Черкессии построит ледовый дворец за 255 миллионов рублей. Начальная стоимость контракта была выше на 10 миллионов рублей.
Напомним, первая попытка найти подрядчика на освоение четверти миллиардов рублей провалилась – на аукцион была подана одна заявка, которая не удовлетворила членов комиссии.
Ледовую арену собираются строить на ул. Республиканской. Здесь расположится объект с катком площадью 30 на 60 метров, оборудованный системами обогрева и охлаждения, с помещениями для отдыха и занятий спортом, а территория вокруг катка будет благоустроена.
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