Фирма из Карачаево-Черкессии построит в Михайловке ледовый дворец

Компания «Гелион» из Черкесска стала победителем аукциона на строительство крытого ледового катка в городском округе Михайловка Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, заявки на участие в аукционе подали две компании, однако лишь одна из них была признана соответствующей требованиям.





Компания из Карачаево-Черкессии построит ледовый дворец за 255 миллионов рублей. Начальная стоимость контракта была выше на 10 миллионов рублей.





Напомним, первая попытка найти подрядчика на освоение четверти миллиардов рублей провалилась – на аукцион была подана одна заявка, которая не удовлетворила членов комиссии.





Ледовую арену собираются строить на ул. Республиканской. Здесь расположится объект с катком площадью 30 на 60 метров, оборудованный системами обогрева и охлаждения, с помещениями для отдыха и занятий спортом, а территория вокруг катка будет благоустроена.



