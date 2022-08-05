Общество

В Михайловке отложили строительство ледовой арены за 266 млн

Общество 05.08.2022 11:48
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05.08.2022 11:48


Аукцион на строительство в городском округе Михайловка Волгоградской области  крытого катка с искусственным льдом признан несостоявшимся. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, так, на аукцион была подана лишь одна заявка. Однако члены аукционной комиссии единогласно ее отвергли на основании того, что заявка участника не соответствует требованиям, изложенным в технической документации. 

Теперь заказчик – администрация Михайловского района – попробует найти исполнителя со второй попытки, повторно объявив аукцион. 

Напомним, каток в Михайловке наряду с другими объектами вошел в трехлетнюю программу по подготовке празднования 260-летия этого муниципалитета, которое будет отмечаться в этом году. 

Стоимость катка предварительно оценена почти в 266 миллионов рублей. Ледовую арену собираются строить на ул. Республиканской. Здесь расположится объект с катком площадью 30 на 60 метров, оборудованный системами обогрева и охлаждения, с помещениями для отдыха и занятий спортом, а территория вокруг катка будет благоустроена. 

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