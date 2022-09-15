Легендарный Танк Т-34 снимут с пьедестала в Волгограде

В Волгограде на площади Дзержинского готовятся к реставрации памятника «Танк Т-34». Как сообщили сегодня, 15 сентября, в мэрии, для производства работ боевую машину на время снимут с постамента. Подрядная компания, как успели заметить жители Тракторозаводского района, площадку, где будет проводиться реставрация, уже обнесли забором. Легендарный танк горожане увидят теперь только в обновленном виде.

– В рамках приведения в порядок памятника строителям предстоит полностью восстановить железобетонные конструкции и облицовку постамента, – рассказали в администрации города. – Для этих целей принято решение при помощи многотонного крана снять боевую машину с основания и разместить ее на прилегающей территории. После приведения постамента в порядок, танк будет установлен на прежнее место.

Установленный в честь подвига сталинградцев, трудившихся на Тракторном заводе, танк реставраторы планируют очистить от грязи и старых слоев краски. После этого металлические детали загрунтуют и нанесут водостойкую и долговечную краску. На финишном этапе подрядчик в порядок приведут прилегающую к памятнику площадку.

– Обновление памятника проводится в рамках масштабного проекта по реставрации мемориальных мест в Волгоградской области. Ранее с соответствующим предложением в ходе подготовки к празднованию 80-летия Сталинградской Победы к губернатору Андрею Бочарову обратились ветераны. Так, только в Волгограде приводятся в порядок 16 памятников, – напоминают в мэрии.

Напомним, с тем, кто будет приводить в порядок разрушающийся на площади Дзержинского памятник «Танк Т-34», мэрия Волгограда определилась в середине августа. Комплекс реставрационных работ на сумму 4 246 070 рублей выполнит ООО «Ренессанс».