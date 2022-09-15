В школах Камышина увековечили память двоих погибших на Украине военнослужащих









Сегодня, 15 сентября, на фасадах зданий двух школ в городе Камышине Волгоградской области открыли памятные доски военнослужащим, погибшим в спецоперации на Украине.













- В школе № 16 прошел митинг, посвященный открытию мемориальной доски погибшему в спецоперации на Украине гвардии капитану Сергею Дорофееву, - сообщили в администрации города.













Еще один митинг прошел в школе № 14, где открыли мемориальную доску гвардии ефрейтору Кириллу Яборову.

На основании Указа Президента Российской Федерации за самоотверженность и отвагу, а также за смелость и решительные действия, совершенные при исполнении воинского долга, Сергей Дорофеев и Кирилл Яборов посмертно награждены Орденом Мужества.

Фото: администрации Камышина /t.me



