Как сказался уход иностранных компаний, ранее поставлявших медоборудование, с российского рынка на состоянии томографов и другой медицинской техники в учреждениях Волгограда и области – об этом спросили на заседании Волгоградской облдумы, состоявшемся 15 сентября, главу облздрава Анатолия Себелева. Как сообщает ИА «Высота 102», в частности ситуацией с обслуживанием томографов компании Siemens, поинтересовался у чиновника Александр Осипов.

– Этот вопрос постоянно мониторят в Минздраве РФ, – заверил Анатолий Себелев. – Но можно уже сказать, что ни один дилер не отказался от обслуживания и ремонта техники – ни по одной фирме, ни по одной медорганизации. Рентгеновским и лабораторным расходным материалом мы обеспечены полностью. Хотя из-за проблем с логистикой весной этого года, конечно, цены поднялись. Но сейчас они уже падают и, я думаю, скоро вернутся к уровню 2021 года.

– Сейчас идут также и поставки оборудования, но, конечно, больше отечественного. Но очень хорошего качества. В настоящее время практически все контракты выполняются. Лишь в единственном случае поставщик нарушил сроки и обещает установить оборудование лишь в конце года по одной медорганизации, – пояснил глава облздрава.

Напомним, в 2021 году в медучреждения региона поступило около 200 единиц различной медтехники – аппараты УЗИ, томографы, рентген-аппараты.