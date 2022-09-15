Общество

Волгоградцы опасаются роста тарифов на проезд после передачи трамваев в концессию

Общество 15.09.2022 08:25
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15.09.2022 08:25


Сегодня, 15 сентября депутаты Волгоградской гордумы рассмотрят предложение администрации города о передаче в концессии электротранспорта на четверть века. Как сообщает ИА «Высота 102», этот вопрос включен в повестку сегодняшнего заседания последним вопросом. 

Напомним, накануне в администрации Волгограда обосновали необходимость передачи электротранспорта концессионеру возможностью получить федеральные средства на реконструкцию путей и закупку подвижного состава. В роли концессионера намерено выступить АО «Волгоградоблэлектро». Общая сумма финансирования, включая средства федерального, областного бюджетов и инвестиций составит 12 миллиардов рублей. 

В случае заключения договора о муниципально-частном  партнерстве МУП «Метроэлектротранс» будет ликвидировано. В гордуме заверили, что утверждение тарифов на проезд и сохранение льгот останется прерогативой администрации Волгограда. 

Между тем, в соцсетях волгоградцы уже активно обсуждают тему возможного повышения стоимости проезда после передачи электротранспорта инвестору. Горожане предполагают, что концессионер будет стремиться как можно быстрее вернуть более 5 миллиардов рублей, которые он должен внести в развитие транспорта. Сделать это можно будет в том числе и за счет увеличения тарифов на поездки. 


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