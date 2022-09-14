Житель города Михайловки целую ночь умирал в гостях после драки

Житель города Михайловки Волгоградской области умер в гостях у своего соседа после драки. Как сообщила ИА «Высота 102» официальный представитель СУ СК России по региону Дарья Буянова, мужчине требовалась срочная помощь врачей, однако приятель не потрудился вызвать ему скорую.

– Установлено, что 12 сентября 59-летний потерпевший находился по месту жительства своего 48-летнего соседа в одном из частных домовладений по улице 2-я Краснознаменская, – сообщила ИА «Высота 102» представитель СУ СКР. – Там мужчины выпивали, но в какой-то момент между ними произошел словесный конфликт, в ходе которого подозреваемый нанес не менее шести ударов руками и ногами по различным частям тела 59-летнего мужчины. При этом, скорую помощь подозреваемый не вызвал, рассчитывая, что причиненные телесные повреждения опасности для знакомого не представляют.

От полученных травм потерпевший скончался на следующий день. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

– В ближайшее время будет решен вопрос об избрании в отношении злоумышленника меры пресечения в виде заключения под стражу, – уточняет Дарья Буянова.