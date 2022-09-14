Общество

Владимир Бондаренко покидает пост главного режиссера волгоградского НЭТа

Общество 14.09.2022 10:46
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14.09.2022 10:46


Главный режиссер Волгоградского НЭТа Владимир Бондаренко покидает свой пост. Как сообщила ИА «Высота 102» руководитель театра Ангелина Шершень, он написал заявление об уходе по собственному желанию. Ответить на другие вопросы информагентства в театре пообещали по письменному запросу. 

Напомним, ранее Владимир Бондаренко совмещал должности главного режиссера НЭТа и художественного руководителя волгоградского молодежного театра. В Новый экспериментальный театр Владимир Бондаренко пришел в качестве главного режиссера в ноябре 2019 года. А в апреле 2021 года уволился  из Волгоградского молодежного театра. Возможной причиной тогда назывался конфликт с актерами. 

Сегодняшнее увольнение Бондаренко из Нового экспериментального театра в Волгограде связывают с недавним скандалом, который стал достоянием широкой общественности. Так, напомним, в НЭТе в конце августа отменили спектакль «Страсти по Тилю». Все бы ничего, но авторами анонимных телеграм-каналов со ссылкой на Бондаренко сообщалось, что постановка якобы не прошла цензуру. Как итог – ситуацию на своем канале уже в резкой форме осудила известная телеведущая и журналист Ксения Собчак.

Однако руководитель НЭТа Ангелина Шершень поясняла корреспонденту ИА «Высота 102», что спектакль всего лишь перенесен. Причиной переноса, по ее словам,  явилось увольнение двух актрис, а также проблемы с поставкой светового оборудования. Она также опровергла какое-либо давление на руководство театра со стороны комитета культуры Волгоградской области. 

В начале сентября спектакль «Страсти по Тилю» вернулся в афишу театра. 

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