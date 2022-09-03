Волгоградский НЭТ вернул скандальный спектакль в репертуар после критики Собчак

Общество 03.09.2022 15:33
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03.09.2022 15:33
В Волгоградском новом экспериментальном театре запланирована премьера спектакля «Страсти по Тилю» на 30 сентября. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на афишу театра.
Напомним, скандал разразился после того, как телеведущая и журналист Ксения Собчак сообщила о том, что постановка по произведению Григория Горина снята с репертуара театра из-за цензуры. Обсуждалась версия, что спектакль отменили якобы из-за призывов к революции.
Однако руководитель НЭТа Ангелина Шершень поясняла корреспонденту ИА «Высота 102», что спектакль всего лишь перенесен. Причиной переноса, по ее словам, явилось увольнение двух актрис, а также проблемы с поставкой светового оборудования. Она также опровергла какое-либо давление на руководство театра со стороны комитета культуры Волгоградской области.
Фото Новый экспериментальный театр VK
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