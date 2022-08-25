Общество

«Начали давать заднюю»: Собчак возмутила цензура в театре Волгограда

Общество 25.08.2022 21:01
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25.08.2022 21:01


Вокруг намеченного на 30 сентября показа спектакля «Страсти по Тилю» по произведению Григория Горина в новом экспериментальном театре Волгограда разгорелся скандал. Как сообщает ИА «Высота 102», известная телеведущая и журналист Ксения Собчак в своем телеграм-канале опубликовала пост о цензуре в региональных театрах. 

— В Новом экспериментальном театре Волгограда отменили премьеру спектакля «Страсти по Тилю» по пьесе Григория Горина — это подтвердили сотрудники театра. На вопрос почему убрали, говорят, «информации нет», — сообщается в авторском канале Собчак. 

Далее в посте приводится ссылка на материал волгоградского издания, которое распространило слухи о грядущей отмене спектакля. Журналисты, ссылаясь на не названный источник, сообщили, что причина снятия спектакля — призывы к революции. 


Чуть позже Собчак опубликовала еще один пост. 

— В Новом экспериментальном театре Волгограда после моего поста сразу начали давать заднюю. Говорят, что информация у нас неверная. Опровергаем опровержение: в 11 утра журналистка Осторожно Media (обладая информацией по отмене спектакля от своих источников) позвонила в театр и спросила, будет ли премьера спектакля «Страсти по Тилю» и не потеряют ли люди деньги  в случае отмены постановки. Ответ был четкий: «Этого спектакля не будет». На вопрос «почему» ответили уже сами знаете что, — цитирует информагентство пост в Telegram. — Спустя несколько часов театр выдал опровержение — все будет, не переживайте. Мы вновь позвонили и на этот раз ответ секретаря был таким: «Об этом будет официальная информация на сайте театра, на данный момент я не уполномочена давать комментарий по этому вопросу, когда будет приказ, все будет вывешено на нашем сайте, телеграм я еще не читала». Пам-пам. 

Журналист ИА «Высота 102» связался с директором театра Ангелиной Шершень и попросил ее прокомментировать возникшие вокруг постановки слухи.


— Во-первых, я хочу это подчеркнуть, информация о том, что якобы сами сотрудники театра рассказали об отмене спектакля, не соответствует действительности. Во-вторых, спектакль не отменен, не снят, а просто изменена дата его выхода и на это есть ряд причин, — заявила руководитель НЭТа. — Нашу труппу покинули две актрисы. Юлия Даютова, которая должна была исполнять главную роль в спектакле «Страсти по Тилю», и Анастасия Макаричева, также занятая в постановке. Есть и некоторые нюансы технического плана — сдвигаются сроки поставки светового оборудования, что также влияет на даты. 

По словам Шершень, решение о переносе спектакля на неопределенный срок принято после разговора с режиссером-постановщиком. 

— Мы поговорили с Александром Баркаром и приняли совместное решение о переносе. Поэтому любые разговоры о том, что якобы регкомитет культуры оказывает на меня давление, мне говорят, что ставить, а что нет, также не соответствуют действительности, — утверждает директор театра.   

Высказалась Ангелина Шершень и по поводу слухов о трате бюджетных денег на якобы отмененный спектакль. 

— Все расходы на постановку оплачены за счет внебюджетных средств. НЭТ может себе это позволить. Мы зарабатываем и тратим эти деньги на себя, на новые постановки. 


Руководитель НЭТа не смогла назвать точную дату показа спектакля «Страсти по Тилю», но уточнила, что, возможно, это случится ближе к весне.

— В этом году 400 лет исполнилось великому французскому комедиографу Мольеру. Поэтому 30 сентября наш театр представит спектакль «Мизантроп», — уточнила Ангелина Шершень. 

По словам директора волгоградского театра, те, кто приобрел билеты на «Страсти по Тилю», могут либо дождаться премьеры спектакля, либо сходить на Мольера или вернуть деньги. 

В афише на сайте НЭТа указано, что «герой фламандских легенд Тиль Уленшпигель путешествует по Бельгии, Испании и Италии, любит, смеется, сражается, мстит, ненавидит, рисует картины и поет песни. Вечный шут, зеркало, которое отражает нашу реальность, мудрец и безумец в одном теле. Человек, который может говорить правду тогда, когда все вокруг молчат».

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