В Волгограде женщина отсудила полмиллиона за дорогой крем из Малайзии

Общество 13.09.2022 20:30
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13.09.2022 20:30
Огромную сумму взыскала жительница Урюпинска в Волгоградской области с иностранной компании, которая не доставила из Малайзии оплаченный парфюмерно-косметический продукт на сумму 166 200 рублей.
Как сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерина Вальковская, ранее суд первой инстанции встал на сторону женщины, но она подала апелляцию, в которой просила увеличить размер неустойки и штрафа.
Волгоградский областной суд установил, что в апреле 2020 года женщина приобрела дорогую косметику в международной компании прямых продаж «QNet Limited». Однако заказ ей не пришел. В июле 2020 года она отправила в эту компанию требование о возврате денежных средств.
Продавец ответил, что заказанный жительницей Урюпинска продукт частично доставлен, и она может им пользоваться по своему усмотрению в любое время. На это женщина повторно направила требование о возврате денежных средств. После чего ее уведомили, что продукция пришла в полном объеме. Однако это не соответствовало действительности.
В январе 2021 года покупательнице все же вернули часть денег за недоставленный товар в сумме 128 977 рублей. Оставшуюся часть суммы ответчик удержал на вознаграждение рефереру.
Считая свои права нарушенными, женщина обратилась в суд с требованием о возврате невыплаченной суммы, взыскании неустойки, штрафа, а также компенсации морального вреда.
Представителем ответчика была представлена суду история перемещения товара, согласно которой заказ был отправлен из Малайзии в апреле 2020 года, в мае передан курьеру, в июле доставлен до пункта, а в декабре 2020 года товар был отправлен повторно.
Представитель продавца пояснил, что информация о том, кому и когда был передан приобретенный истцом товар, отсутствует. Кем был получен товар, неизвестно. Документации, подтверждающей передачу товара истцу курьерской службой, не имеется.
На этом основании Урюпинский городской суд Волгоградской области взыскал с Qnet Limited (QNET) в пользу женщины невыплаченную стоимость товара в размере 37 223 рублей, неустойку - 120 000 рублей, компенсацию морального вреда - 50 000 рублей, штраф - 103 611 рублей.
Волгоградский областной суд, изучив материалы дела, выслушав участников процесса, изменил решение Урюпинского городского суда, увеличив размер неустойки до 228 694 рублей, а сумму штрафа до 157 958 рублей. В остальной части решение суда осталось без изменения. В общей сложности женщина отсудила у международной компании 473 875 рублей.
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