В Волгограде наградили двоих добровольцев, участвовавших в СВО

В Зале Воинской и Трудовой Славы сегодня, 9 сентября, губернатор Андрей Бочаров вручил госнаграды жителям Волгоградской области. Как стало известно ИА «Высота 102», среди награжденных присутствовали и двое добровольцев, принимавших участие в специальной военной операции на Украине.

— Андрей Бочаров вручил орден Мужества Алексею Тарасову и медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени» Игорю Косогову, — сообщает информагентство со ссылкой на пресс-службу администрации области. — Волгоградцы представлены к высоким государственным наградам за личное мужество и самоотверженность, проявленные в ходе специальной военной операции.

Также ордена, медали, почетные звания, знаки отличия РФ и Благодарности Президента России получили представители самых разных профессий. Среди них руководители и работники здравоохранения, высшего образования, железнодорожного транспорта, спорта, журналисты, общественные деятели, работники органов госвласти.

Фото: администрация Волгоградской области