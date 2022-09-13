Общество

Болельщика оштрафовали за брошенную на поле «Волгоград Арены» бутылку «Coca Cola»

Общество 13.09.2022 13:48
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13.09.2022 13:48


Центральный районный суд Волгограда привлёк к административной ответственности футбольного болельщика из Волжского, бросившего бутылку на поле во время матча. Как сообщила ИА «Высота 102» руководитель объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Волгоградской области Екатерина Вальковская, инцидент произошел 14 августа во время матча «Ротора» и клуба «Биолог-Новокубанск». 

31-летний Михаил Алещенко бросил в сторону футбольного поля пластиковую бутылку «Coca-Cola», чем нарушил правила поведения зрителей при проведении официальных спортивных мероприятий.

Вину в совершении инкриминируемого правонарушения мужчина признал в полном объеме.

Волжанин признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 20.31 КоАП РФ и оштрафован на 3 тысячи рублей.

Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано.


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