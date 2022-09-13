Под Волгоградом готовятся перехватывать вражеские дроны









Подразделения радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны выполнят подавление бортовых комплексов навигации и управления беспилотных летательных аппаратов условного противника на полигоне Прудбой в Волгоградской области.

Как сообщили в пресс-службе Южного военного округа, военнослужащие перехватят управление беспилотным аппаратом условного противника и посадят его на свою территорию с целью изъятия разведывательной информации.

В качестве беспилотников условного противника будут использоваться дроны гражданского производства и беспилотные аппараты, стоящие на вооружении мотострелкового соединения военного округа.

Перехват управления дронами военнослужащие осуществят с помощью современных автоматизированных систем радиоэлектронной борьбы.

Фото: пресс-службы Южного военного округа



