Общество

Под Волгоградом готовятся перехватывать вражеские дроны

Общество 13.09.2022 08:56
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13.09.2022 08:56



Подразделения радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны выполнят подавление бортовых комплексов навигации и управления беспилотных летательных аппаратов условного противника на полигоне Прудбой в Волгоградской области.
Как сообщили в пресс-службе Южного военного округа, военнослужащие перехватят управление беспилотным аппаратом условного противника и посадят его на свою территорию с целью изъятия разведывательной информации.
В качестве беспилотников условного противника будут использоваться дроны гражданского производства и беспилотные аппараты, стоящие на вооружении мотострелкового соединения военного округа.
Перехват управления дронами военнослужащие осуществят с помощью современных автоматизированных систем радиоэлектронной борьбы.
Фото: пресс-службы Южного военного округа

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