В Волгограде пожарный пароход времен войны избавят от грязи и копоти

Общество 12.09.2022 14:36
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12.09.2022 14:36
В Волгограде подрядная компания приступила к восстановлению корпуса парохода-памятника «Гаситель», расположенного в Ворошиловском районе на набережной. По сведениям городской администрации, памятник речникам Волжского бассейна очищают от грязи, копоти и вздувшейся краски.
– При помощи пескоструйных машин рабочие удаляют слои поврежденной временем краски, очищают металл от следов коррозии, при помощи сварки устраняют повреждения конструкций, а затем покрывают их специальной грунтовкой, – рассказали в мэрии. – На данный момент от краски очищено порядка 500 квадратных метров поверхности корпуса, грунтовка нанесена на площади около 300 квадратных метров. После завершения вышеуказанных мероприятий стартует покраска корпуса. Также в ходе реконструкции исполнитель обновит облицовку стелы.
Одновременно в чаше бассейна монтируется новый армопояс – конструкция, которая связывает воедино основные элементы чаши. Ранее сотрудники демонтировали плиты облицовки и при помощи спецтехники удалили слои обветшавшего бетона.
В городской администрации добавляют, что преображение памятника речникам ведется в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» и станет завершающим этапом преображения общественной территории.
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