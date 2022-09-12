В Волгограде пожарный пароход времен войны избавят от грязи и копоти

В Волгограде подрядная компания приступила к восстановлению корпуса парохода-памятника «Гаситель», расположенного в Ворошиловском районе на набережной. По сведениям городской администрации, памятник речникам Волжского бассейна очищают от грязи, копоти и вздувшейся краски.





– При помощи пескоструйных машин рабочие удаляют слои поврежденной временем краски, очищают металл от следов коррозии, при помощи сварки устраняют повреждения конструкций, а затем покрывают их специальной грунтовкой, – рассказали в мэрии. – На данный момент от краски очищено порядка 500 квадратных метров поверхности корпуса, грунтовка нанесена на площади около 300 квадратных метров. После завершения вышеуказанных мероприятий стартует покраска корпуса. Также в ходе реконструкции исполнитель обновит облицовку стелы.





Одновременно в чаше бассейна монтируется новый армопояс – конструкция, которая связывает воедино основные элементы чаши. Ранее сотрудники демонтировали плиты облицовки и при помощи спецтехники удалили слои обветшавшего бетона.





В городской администрации добавляют, что преображение памятника речникам ведется в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» и станет завершающим этапом преображения общественной территории.