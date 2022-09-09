В Волгоградской области ночами похолодает до нуля









Погода в Волгоградской области продолжает бодрить. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на информацию Волгоградского ЦГМС, так, сегодня, 9 сентября и предстоящие выходные ночные температуры опустятся местами до нуля градусов. Днем ожидается не выше +19 градусов. Но из-за северо-западного ветра тепло будет не так ощущаться.





В Волгограде ночные температуры воздуха будут повыше – сначала +11, а к выходным похолодает до +6 градусов. Осадков в Волгограде, который будет праздновать День города все выходные, не ожидается. Днем потеплеет до +19.



