В Волгоградской области ночами похолодает до нуля

Общество 09.09.2022 08:27
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09.09.2022 08:27
Погода в Волгоградской области продолжает бодрить. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на информацию Волгоградского ЦГМС, так, сегодня, 9 сентября и предстоящие выходные ночные температуры опустятся местами до нуля градусов. Днем ожидается не выше +19 градусов. Но из-за северо-западного ветра тепло будет не так ощущаться.
В Волгограде ночные температуры воздуха будут повыше – сначала +11, а к выходным похолодает до +6 градусов. Осадков в Волгограде, который будет праздновать День города все выходные, не ожидается. Днем потеплеет до +19.
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