Общество

Куда сходить и что посмотреть 9 сентября в Волгограде: праздничная программа

Общество 08.09.2022 20:47
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08.09.2022 20:47


В Волгограде в пятницу, 9 сентября, стартует трехдневное празднование 433-летия города. В первый день массовых мероприятий в Центральном районе состоится фестиваль воздухоплавания, светозвуковое шоу возле БК-31 и торжественное открытие нижней террасы набережной. 

Редакция информагентства «Высота 102» рассказывает где и во сколько состоятся эти и другие мероприятия. 

Общегородские мероприятия 

Фестиваль воздухоплавания «Небо Волгограда» стартует 9 сентября на нижней террасе набережной Волгограда в 17.00 и продлится до 20.00. Горожане и гости города смогут увидеть воздушные шары, проплывающие на центральной частью города. Повторится фестиваль, к слову, и 10 сентября. 

Торжественное открытие вновь благоустроенной территории на нижней террасе набережной 9 сентября запланировано на 19.00. С 17.00 на площади фонтанов перед амфитеатром будут работать детская, спортивная, творческая площадки, историческая зона «Царицын. Сталинград. Волгоград», где выступят аниматоры, цирковые артисты, роллеры.

Мультимедийный показ «Живые картины героического пути Бронекатера БК – 31» запланировано на 19.20. В нем примут участие в том числе боевые корабли Каспийской флотилии. Светозвуковое шоу расскажет о судьбе речного «танка», затонувшего в Волге во время Сталинградской битвы осенью 1942 года. Боевые корабли отдадут артиллерийский залп в честь БК-31, а завершится торжество красочным салютом. Для гостей и жителей Волгоградской области также будет доступна телевизионная прямая трансляция на сайте http://museum-nasledie.com.

Районные мероприятия

В Красноармейском районе 9 сентября с 17.00 до 19.00 будет проходить танцевальный марафон «Ритмы планеты в Красноармейском». Место проведения – Севастопольская набережная.

Жители Кировского района начнут праздновать День города по-спортивному. В 15.00 на площади перед МУК «Центр культуры и досуга «Авангард» стартует праздник «Кировчане выбирают спорт!». В парке 50 лет Октября в 17.00 стартует фестиваль творческих коллективов «Кировский гостеприимный». В 20.00 в парке начнется дискотека. 

В микрорайоне Родниковая долина в Советском районе 9 сентября с 17.00 до 18.00 будет проходить концерт «Волжские самоцветы». Ориентироваться нужно на дом № 9а по улице Грибанова. 

Ворошиловский район от торжеств в пятницу воздержится, а вот жителей Дзержинского района 9 сентября ждут на ярмарке творчества «Традиции и современность». Место проведения – парк Героев-летчиков. Время - с 17.00. 

Краснооктябрьский район первый день торжеств тоже пропустит. В Тракторозаводском районе на площади Аттракционов с 18.00 будет проходить концерт «С днем рожденья, Волгоград!».

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