«Хоть бы лавочки поставили»: во Фролово больные с коронавирусом ждут очереди к врачу на улице

Жители Фролово сняли очереди в инфекционное отделение поликлиники ЦРБ, где стояли больные с температурой и кашлем. Как рассказали ИА «Высота 102» горожане, люди вынуждены ожидать приема на улице, хотя погода на улице уже давно не летняя.

– Больные, у многих из которых уже подтвержден коронавирус, несколько часов проводят на ногах, – рассказали фроловчане. – Хоть бы лавочки поставили – у людей просто сил нет.

На длинные очереди к терапевтам, которые работают в инфекционных отделениях, пожаловались и жители Урюпинска. По их словам, чтобы попасть к врачу, люди ждут по шесть-семь часов. Но, по их словам, хотя бы сидя.

Редакция ИА «Высота 102» обратилась с просьбой прокомментировать эту ситуацию в комитет здравоохранения Волгоградской области.

– По информации Фроловской ЦРБ, оказание медицинской помощи пациентам с инфекционными заболеваниями осуществляется на дому 2 выездными бригадами. Они проводят прием пациентов, диагностику экспресс-тестами, выдают лекарственные препараты больным с подтвержденной коронавирусной инфекцией, а также оформляют электронные листы нетрудоспособности, - пояснили в облкомздраве. – Прием пациентов, обратившихся в поликлинику, осуществляется в инфекционном боксе в течении всего дня. Наибольшее количество обращений отмечается в первые часы работы поликлиники, поэтому в этот период для приема пациентов привлекаются дополнительные специалисты. Однако после 12 дня пациенты практически не обращаются в инфекционный бокс. При заболевании пациентам рекомендуют вызывать врача на дом или планировать посещение врача с учетом часов работы кабинета.

По информации Урюпинской ЦРБ, для оказания помощи заболевшим работают 3 выездные бригады и врач в инфекционном боксе. Медицинская помощь оказывается до последнего пациента, заверили в комитете.

Фото: читатели ИА "Высота 102"