Бочаров поручил чиновникам подготовить и озвучить план по развитию региона

Губернатор Волгоградской области оперативное совещание 5 сентября посвятил плану поддержки и развитию экономики региона в условиях внешнего санкционного давления. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на пресс-службу областной администрации, Андрей Бочаров поручил учесть планы при формировании бюджета на следующий период. По словам губернатора, в Волгограде и области в плановом порядке продолжается реализация программ, национальных и приоритетных проектов развития.

– Поставленные задачи, несмотря на все сложности, выполняются в полном объеме, — сказал Андрей Бочаров, напомнив, что практически сразу после резкого усиления санкционных ограничений в начале марта текущего года в дополнение к оперативно разработанным и утвержденным федеральным мерам поддержки в регионе был разработан и принят план поддержки и первоочередных действий общим объемом финансовых средств порядка 10 млрд рублей. — Опубликованные государственной статистикой макроэкономические показатели развития Волгоградской области по итогам первого полугодия текущего года в целом подтвердили правильность предпринятых нами шагов и выбранных направлений действий.

В настоящее время, подтвердил Андрей Бочаров, у региона сохраняется ряд проблем, связанных с логистикой. Однако областные власти по этому направлению ведут работу с Правительственной комиссией.

– Считаю необходимым в самое ближайшее время более внимательно изучить социально-экономические процессы, происходящие во всех основных отраслях и сферах жизнедеятельности Волгоградской области, дать взвешенную оценку реализуемым в регионе мерам поддержки реального сектора экономики и при необходимости скорректировать их с учетом актуальных задач и планов дальнейшего развития Волгоградской области, — подчеркнул губернатор. — В настоящее время идет работа по формированию бюджета Волгоградской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, в котором необходимо учесть наши планы по поддержке предприятий и организаций реального сектора экономики.

По поручению Андрея Бочарова в ближайшее время состоится расширенное областное совещание по развитию экономики Волгоградской области.