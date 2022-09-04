Общество

В Волгоградской области отмечен рост COVID-19 в 1,5 раза

Общество 04.09.2022 12:27
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04.09.2022 12:27


В Волгоградской области цифры заражения коронавирусом к 4 сентября выросли в полтора раза по сравнению с показателями начала недели. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на федеральный оперштаб, на сегодня отмечено 813 случаев инфицирования против 536 неделю назад. 

— За сутки госпитализированы 97 человек, 449 пациентов выздоровели, — цитирует оперсводку информагентство. — Смертельных исходов от последствий подтвержденного COVID-19 не зарегистрировано. Последний раз сообщение о смерти от коронавируса фиксировалось 28 августа. 

Ранее ИА «Высота 102» сообщало о начале работы с 1 сентября в Краснооктябрьском районе Волгограда инфекционного роддома на 74 койко-места. Медучреждение открыли на базе больницы № 5.

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