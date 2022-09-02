В Котельниково ввели режим ЧС после урагана и града

В Котельниковском районе Волгоградской области введен режим чрезвычайной ситуации после стихии, накануне обрушившейся на муниципалитет. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации региона, по уточненным данным, штормовой ветер разрушил кровли пяти зданий. Введение режима ЧС позволит задействовать средства резервного фонда для ликвидации последствий непогоды, пояснили в администрации.

В настоящее время обстановка на территории района остается стабильной и контролируемой. В других районах региона, уточнили в администрации Волгоградской области, введения режима ЧС не требуется.

Напомним, накануне на Котельниково налетел ураганный ветер и прошли сильные ливни с градом. Были повреждены кровли домов, автовокзала, на заснеженных дорогах видимость упала почти до ноля. По свидетельству жителей, ветер вырывал с корнем деревья и калитки. К счастью, во время разгула стихии никто не пострадал.

Причем Котельниково стало эпицентром непогоды. В других муниципалитетах прошли обычные ливни, без тяжелых последствий. А в Волгограде и Волжском - всего лишь минутный дождь.