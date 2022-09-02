Общество

Бочаров увидел горящие районы Волгоградской области в иллюминатор

Общество 02.09.2022 11:13
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02.09.2022 11:13


Губернатор Волгоградской области сегодня, 2 сентября, совершил рабочий облет пожароопасных территорий региона – Городищенского, Иловлинского и Калачевского районов, а также Волгограда. Как сообщает ИА "Высота 102", компанию Андрею Бочарову составил и начальник волгоградского ГУ МЧС России Николай Любавин.

В ходе облета глава региона и начальник чрезвычайного ведомства обсудили вопросы профилактики и мер реагирования, итоги работ по локализации и ликвидации возгораний. По сведениям Любавина, все профильные подразделения и службы продолжают плановую деятельность в условиях особого противопожарного режима.

Благодаря профессиональным действиям сотрудников МЧС, полиции, добровольцев противопожарная ситуация находится под контролем. Проводится круглосуточный мониторинг с использованием космических комплексов, — сказал Андрей Бочаров, подчеркнув,  что в подавляющем числе пожаров причиной становится исключительно человеческий фактор и преступная халатность. — По каждому случаю пожаров, возгораний проводится проверка — будут сделаны выводы и приняты решения. Мы продолжаем укреплять противопожарную группировку, в течение этого года мы обеспечим выполнение задачи по стопроцентному прикрытию области от огня.

До конца года в районах области будут построены и открыты еще восемь частей. В итоге их общая численность возрастет до 120.

В целом сил и средств достаточно для проведения мониторинга, контроля и, при необходимости, ликвидации. Идет очень качественное взаимодействие со всеми службами, МЧС, — подчеркнул глава региона.

Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области 

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