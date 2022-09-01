Общество

Новое отделение психбольницы открылось в Волгограде 1 сентября

Общество 01.09.2022 20:25
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01.09.2022 20:25


В Волгограде сегодня, 1 сентября, в структуре волгоградской областной психиатрической больницы №2 открылось новое отделение. По сведениям облздрава, рассчитано оно на лиц, содержащихся под стражей.

– Отделение стационарной судебно-психиатрической экспертизы для лиц, содержащихся под стражей, открылось в структуре больницы и расположено на базе СИЗО в городе Ленинске Волгоградской области, – сообщили ИА «Высота 102» в профильном комитете Волгоградской области. – Мощность отделения – 10 круглосуточных психиатрических коек для судебно-психиатрической экспертизы, в том числе 1 койка для несовершеннолетних. Ранее для проведения экспертизы подследственные направлялись в другие субъекты РФ. 

Решение о необходимости открытия подразделения было принято в марте этого года на совместном совещании с представителями СУ СК РФ и УФСИН. 

– При проведении следственных действий в ряде случаев возникает необходимость проведения экспертизы указанной категории граждан. Раньше приходилось этапировать подследственных в другие регионы, что приводило к увеличению сроков пребывания под стражей и к необходимости организации дополнительных мероприятий, – объясняет главный внештатный психиатр облздрава Инна Замятина. – Функционирование отделения позволит закрыть потребность в данной услуге не только Волгоградской области, но и близлежащих регионов.

Напомним, что основаниями для судебно-психиатрической экспертизы могут стать определение суда, постановления судьи,  ходатайства следователя. 

Отмечается что новое подразделение психбольницы оснащено необходимым оборудованием. Работать здесь будут три судебных психиатра, один врач-сексолог, 12 специалистов среднего и младшего медицинского персонала.

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