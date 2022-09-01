Общество

Андрей Бочаров решил искоренить невежество в волгоградских школах

Общество 01.09.2022 14:31
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01.09.2022 14:31


Волгоградский губернатор 1 сентября предложил выделить изучение родного края в школах региона в отдельный проект и подготовить для этого соответствующий материал. «Мы не должны быть иванами, не помнящими родства, – заявил Андрей Бочаров. 

В каждом учебном заведении обязательно должна быть информация о родном крае — селе, городе, районе, о своих героях, о тех, кто создавал Волгоградскую область, о планах и будущих проектах развития, — высказал свою точку зрения глава волгоградского региона. – Мы должны подчеркнуть место Волгоградской области, Волгограда в истории России на протяжении времен и поколений. Для этого нужно подготовить определенный курс. Вместе со специалистами мы постараемся проработать материалы, чтобы запустить пилотный проект со следующего года

После апробации, сказал Андрей Бочаров, будет сформирована база, которая будет внедряться в каждом учебном заведении. Губернатор подчеркнул, что важно создать и электронную версию курса, чтобы доступ к материалам, в том числе мультимедийным, имела более широкая аудитория.

Напомним, что глава Волгоградской области 1 сентября принял участие в открытии новой школы на 1000 мест. Андрей Бочаров нашел время не только для обсуждения планов, но и для неформального общения с детьми и их родителями.  

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