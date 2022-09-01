В Волгограде 1000 детей отправились в новую школу в компании с губернатором

Губернатор Волгоградской области сегодня, 1 сентября, принял участие в торжественной линейке в новой школе Красноармейского района. Как сообщает ИА «Высота 102», Андрей Бочаров с удовольствием пообщался с школьникам и проводил их добрым напутствием за парты.

Глава региона оценил новое учебное учреждение на улице Штурманской, рассчитанное на 1000 учеников. По его словам, у органов власти региона есть четкое понимание – необходимо ещё более тщательно относиться к системе образования.

– Реализация такого блестящего проекта – не первого уже на территории Волгоградской области — это, конечно же, событие: для детей, родителей, для микрорайона, города и области. Мы очень рады, что нам удалось реализовать очень сложный проект, и сегодня школа-тысячник приняла своих учеников, – отметил Андрей Бочаров. – Важно, что коллектив сохранился. В ближайшие два года мы реализуем ещё 7 проектов по строительству школ: в новые учреждения пойдут ещё порядка 6,5 тыс. детей. Эта программа будет продолжаться и дальше. Но и важно проводить работы по реконструкции, ремонту существующих школ и приведению их к современным требованиями. Поэтому и работа, связанная с модернизацией и оснащением школ, будет продолжаться.

Неформальное общение Бочарова с родителями и учениками состоялось во внутреннем дворике школы-тысячника. Как подчеркнул губернатор, цель его сегодняшней поездки на юг Волгограда — не только оценить уже проделанную работу, но и наметить планы комплексного развития этой территории.

– Школа станет еще одним шагом для развития всего микрорайона. Мы продолжаем обсуждать строительство жилья, лечебного заведения, дорог. Центр есть – отсюда движение идет вперед, – отметил Андрей Бочаров. – Парки, скверы – много что надо в районе строить. Вот сейчас сюда ехал, присмотрел одно место. Назад поеду, хочу Владимир Васильевича с собой взять, посмотреть вместе.

– Мы на верном пути? – спросил Бочаров волгоградцев.

– Да, – единогласно подтвердили жители Красноармейского района.

Напомним, что современное учреждение, куда сегодня отправились 148 первоклассников, построено на месте аварийного здания старой школы № 117 по региональному проекту «Современная школа» нацпроекта «Образование».