После пожара на рынке «Людмила» житель Волжского стал жертвой аферистов

Житель города Волжского Волгоградской области лишился 80 тысяч рублей, надеясь помочь землякам, пострадавшим при пожаре на рынке «Людмила». Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по региону, с предложением сделать благотворительный взнос мужчине позвонили накануне мошенники.

– 29 августа в полицию Волжского поступило заявление 42-летнего местного жителя. Со слов заявителя, накануне ему позвонили неизвестные и предложили поучаствовать в оказании помощи и приобретении товаров первой необходимости для граждан, якобы получивших травмы и утративших имущество в результате пожара на рынке «Людмила», – рассказали информагентству в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. – Мужчина с готовностью откликнулся и перечислил на продиктованный расчетный счет почти 80 тысяч рублей.

Как пояснил мужчина, аферисты убеждали его в том, что на переданные им деньги они сформируют коробки, которые затем нужно будет забрать у одного из торговых центров. Однако прибыв на место, волжанин там никого не обнаружил, а телефоны звонивших оказались не доступными.

– В настоящее время проводятся необходимые оперативно-розыскные мероприятия по раскрытию совершенного преступления, – уточняют в главке полиции.

Напомним, что пожар на рынке городе Волжском вспыхнул 28 августа около 17.00. По сведениям ГУ МЧС по региону, выгорело более 7000 кв. метров торговых площадей.

Корреспонденты ИА «Высота 102» работали на месте пожара, а 29 августа последствия ЧП информагентство показало с земли и с воздуха.

Важно! Вопросами выработки мер поддержки предпринимателей, чье имущество пострадало в результате пожара на рынке, занимается администрация городского округа – города Волжский, а граждан, получивших травмы в результате пожара нет. В мэрии создана рабочая группа, к специалистам которой необходимо обращаться по всем вопросам по тел. Ситуационного центра 21-22-77.

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