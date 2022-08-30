Происшествия

После пожара на рынке «Людмила» житель Волжского стал жертвой аферистов

Происшествия 30.08.2022 14:10
0
30.08.2022 14:10


Житель города Волжского Волгоградской области лишился 80 тысяч рублей, надеясь помочь землякам, пострадавшим при пожаре на рынке «Людмила». Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по региону, с предложением сделать благотворительный взнос мужчине позвонили накануне мошенники. 

– 29 августа в полицию Волжского поступило заявление 42-летнего местного жителя. Со слов заявителя, накануне ему позвонили неизвестные и предложили поучаствовать в оказании помощи и приобретении товаров первой необходимости для граждан, якобы получивших травмы и утративших имущество в результате пожара на рынке «Людмила», – рассказали информагентству в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. – Мужчина с готовностью откликнулся и перечислил на продиктованный расчетный счет почти 80 тысяч рублей. 

Как пояснил мужчина, аферисты убеждали его в том, что на переданные им деньги они сформируют коробки, которые затем нужно будет забрать у одного из торговых центров. Однако прибыв на место, волжанин там никого не обнаружил, а телефоны звонивших оказались не доступными.

– В настоящее время проводятся необходимые оперативно-розыскные мероприятия по раскрытию совершенного преступления, – уточняют в главке полиции. 

Напомним, что пожар на рынке  городе Волжском вспыхнул 28 августа около 17.00. По сведениям ГУ МЧС по региону, выгорело более 7000 кв. метров торговых площадей. 

Корреспонденты ИА «Высота 102» работали на месте пожара, а 29 августа последствия ЧП информагентство показало с земли и с воздуха. 

Важно! Вопросами выработки мер поддержки предпринимателей, чье имущество пострадало в результате пожара на рынке, занимается администрация городского округа – города Волжский, а граждан, получивших травмы в результате пожара нет.  В мэрии создана рабочая группа, к специалистам которой необходимо обращаться по всем вопросам по тел. Ситуационного центра 21-22-77.

Еще по теме: 

«Много вопросов к руководству»: торговцы сгоревшего рынка в Волжском собирают чудом уцелевший товар

В Волжском огонь полностью уничтожил рынок: большой фоторепортаж с места ЧП

«Помогите!»: на видео попало начало пожара на рынке «Людмила» в Волжском


Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
30.08.2022 17:48
Происшествия 30.08.2022 17:48
Комментарии

0
Далее
Происшествия
30.08.2022 16:12
Происшествия 30.08.2022 16:12
Комментарии

0
Далее
Происшествия
30.08.2022 13:13
Происшествия 30.08.2022 13:13
Комментарии

0
Далее
Происшествия
30.08.2022 12:16
Происшествия 30.08.2022 12:16
Комментарии

0
Далее
Происшествия
30.08.2022 11:57
Происшествия 30.08.2022 11:57
Комментарии

0
Далее
Происшествия
30.08.2022 11:06
Происшествия 30.08.2022 11:06
Комментарии

0
Далее
Происшествия
29.08.2022 19:35
Происшествия 29.08.2022 19:35
Комментарии

0
Далее
Происшествия
29.08.2022 17:49
Происшествия 29.08.2022 17:49
Комментарии

0
Далее
Происшествия
29.08.2022 17:08
Происшествия 29.08.2022 17:08
Комментарии

0
Далее
Происшествия
29.08.2022 15:36
Происшествия 29.08.2022 15:36
Комментарии

0
Далее
Происшествия
29.08.2022 13:42
Происшествия 29.08.2022 13:42
Комментарии

0
Далее
Происшествия
29.08.2022 13:10
Происшествия 29.08.2022 13:10
Комментарии

0
Далее
Происшествия
29.08.2022 12:31
Происшествия 29.08.2022 12:31
Комментарии

0
Далее
Происшествия
29.08.2022 11:41
Происшествия 29.08.2022 11:41
Комментарии

0
Далее
Происшествия
29.08.2022 10:45
Происшествия 29.08.2022 10:45
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

18:49
Нанес свастику и сбросил цветы: осквернившему памятник волгоградцу суд дал 6 лет колонииСмотреть фотографии
18:21
В правительстве решили, как будут отдыхать россияне в 2023 годуСмотреть фотографии
18:01
Молодой мужчина умер после падения со второго этажа в ВолжскомСмотреть фотографии
17:48
Под Волгоградом нервный мужчина сломал чужой байк из-за громкого звукаСмотреть фотографии
17:17
«Просила дело прекратить»: экс-чиновницу облздрава отправили в колонию на 7 лет за взяткуСмотреть фотографии
16:54
Ни хлеба, ни башмаков: в Волгограде не спешат открывать магазин ширпотреба на Центральном рынкеСмотреть фотографии
16:12
Волгоградец ночью проник в детскую больницу и перепугал пациентовСмотреть фотографии
15:32
Главу волгоградской фирмы оштрафовали за срыв благоустройства улицы ДзержинскогоСмотреть фотографии
15:22
«Чиж & Co» заменит группу «Сплин» на ParkSeason Fest в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:57
Сгоревший рынок «Людмила» принадлежал одной из богатейших женщин Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:10
После пожара на рынке «Людмила» житель Волжского стал жертвой аферистовСмотреть фотографии
13:33
Ордена Мужества передали в Волгограде семьям двух погибших в СВО десантниковСмотреть фотографии
13:13
В Волгоградской области двое детей ошпарились кипяткомСмотреть фотографии
12:30
Нерадивые волгоградцы за неделю выплатили 18 миллионов рублей алиментовСмотреть фотографии
12:21
В Волгограде Фестиваль уличного кино собрал почти тысячу зрителейСмотреть фотографии
12:16
Водитель KIA в Волгограде выбрал свою дорогу и устроил на ровном месте ДТП: видео аварииСмотреть фотографииCмотреть видео
11:57
Волгоградцы обнаружили труп соседа на лестничной клеткеСмотреть фотографии
11:45
Тариф на вывоз мусора для волгоградцев могут снизить в 2023 годуСмотреть фотографии
11:06
В Волгограде на самокатчика завели дело из-за смертельного наезда на пенсионераСмотреть фотографии
10:43
Свадьбы, пир и змеи в воздухе: выбираем, как отметить в Волгограде День города 10 сентябряСмотреть фотографии
10:38
Ударную стройку новой трассы напротив Волгограда показали с высоты: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
09:08
В Волгограде с 1 сентября изменится схема движения двух троллейбусных маршрутовСмотреть фотографии
08:41
Под Волгоградом 30 августа похоронят погибшего в степном пожаре чиновникаСмотреть фотографии
08:18
Волгоградстат изучит отношение населения к алкоголюСмотреть фотографии
08:02
Позовите профессора: язвенная болезнь у детей. Почему болят животики?Смотреть фотографии
21:32
В Иловлинском районе приостанавливают работы в полях из-за пожаровСмотреть фотографии
20:49
Долгожданное похолодание придет в Волгоградскую область после 1 сентябряСмотреть фотографии
20:00
В фонде капремонта Волгоградской области объявился новый гендиректор из ПермиСмотреть фотографии
19:35
В Михайловке от огня отбили один хутор и борются за второйСмотреть фотографии
18:54
Построенный на набережной Волгограда амфитеатр откроют вечером 9 сентябряСмотреть фотографии
 