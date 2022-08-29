«Нам команды не надо»: волгоградские компании начали переводить сотрудников на удаленку

Волгоградские компании начали самостоятельно переводить часть сотрудников на удаленку из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией.

– В нашем небольшом офисе уже заболели три человека, поэтому сейчас все остальные работают удаленно, – рассказали ИА «Высота 102» в одной из рекламных фирм Волгограда. – Жалеем, что не сделали этого раньше, когда заболел первый сотрудник. Никаких команд и распоряжений нам не надо – главное, сохранить работоспособность фирмы.

В компании пояснили, что предыдущий опыт работы на удаленке подтвердил правильность подобного решения. При этом часть сотрудников продолжила работать в дистанционном режиме даже в относительно благополучное время, когда не фиксировались вспышки COVID-19.

– Мы даже сэкономили на дистанционном режиме и сняли офис меньшей площади, – признались в компании.

Между тем, по данным компании SuperJob, удаленка возвращается в российские компании. Чаще всего бизнес использует удаленный формат работы в Москве (17%). В Санкт-Петербурге дистанционные сотрудники имеются в 13% организаций, во всей России (за исключением двух столиц) — в 12%.

Судя по опросу работодателей, практикующих удаленку, несколько возросло и число компаний, где удаленных сотрудников много: по сравнению с июнем на 6 п.п. увеличилось количество предприятий, где дистанционно трудятся от 51 до 75% работников (сейчас их 6%), на 2 п.п. — где удаленщиков свыше 75% (9%). Однако наиболее распространенной по-прежнему является практика, когда вне офиса выполняют свои обязанности менее 10% работников: сегодня так поступают в каждой второй компании (50%).

Чаще всего удаленные сотрудники работают в сфере информационных технологий (в 39% организаций), финансов (17%) и продаж (14%). По 9% работодателей сообщили, что у них дистанционно трудится весь офисный персонал и работники HR-подразделения, по 3% — что удаленщики задействованы в сфере логистики, дизайна и ИТР, по 2% — в юриспруденции, закупках, документообороте и в call-центре. Еще 14% менеджеров по персоналу рассказали, что дистанционные сотрудники работают в других отраслях: упоминались научная разработка, администрирование, страхование, редактура, экономика, маркетинг и др.

Напомним, накануне в Волгоградской области было выявлено 542 новых заболевших COVID-19.