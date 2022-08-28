В Волгограде простятся с 34-летним командиром танкового батальона, майором Василием Лушниковым. Как стало известно ИА «Высота 102», офицер погиб в ходе стремительно наступления на противника в зоне проведения специальной военной операции.

— Выражаем свои искренние соболезнования родным и близким погибшего командира танкового батальона, майора Василия Лушникова, — сообщает информагентство со ссылкой на сообщение Всероссийского общественного движения «Союз танкистов России». — Василий Игоревич погиб 23 августа в 08.00 в ходе стремительной атаки возглавляемого им батальона.

Известно, что Василий Лушников — потомственный военный. В 2009 году окончил Казанское высшее танковое командное ордена Жукова Краснознаменное училище. Офицер погиб в день своего рождения.

Как уточнили в «Союзе Танкистов России», похороны и прощание с военнослужащим планируются в Волгограде. О дате и месте проведения траурной церемонии будет сообщено дополнительно.

Фото и коллаж: личный архив Василия Лушникова / Алексей Костяков ИА «Высота 102»

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