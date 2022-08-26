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МТС приглашает волгоградцев на фестиваль уличного кино

Телеком 26.08.2022 15:39
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26.08.2022 15:39


Летом 2022 года в 1000 городов России проходит IX Фестиваль Уличного Кино (12+) – самый масштабный смотр кино под открытым небом в России. Сотни тысяч зрителей выйдут на улицы своих городов, чтобы посмотреть и проголосовать за лучшие российские короткометражки последних лет. 
Проект стартовал 29 июня и продлится до конца сентября. Гости кинофестиваля увидят режиссерский дебют Саши Петрова, фильмы с участием Ивана Янковского, Аглаи Тарасовой, Милоша Биковича и других известных актеров.
В Волгограде Фестиваль будет проходить на 28 августа, с 17:00, в Интерактивном музее «Россия – Моя история». Здесь представят фильмы конкурсной программы 2022 и внеконкурсные сборники, куда вошли картины прошлых сезонов. Лучшие короткометражки Фестиваля прошлых лет доступны для просмотра в онлайн-кинотеатре KION. Городские показы будут сопровождаться игротекой «Мосигры». Вход на мероприятия Фестиваля уличного кино свободный.
Игорь Мишин, генеральный директор МТС Медиа/KION:
Ценителей оригинального, самобытного, во многом даже новаторского кино в России очень много, причем не только в столице, но и во многих других уголках страны. «Фестиваль уличного кино» ежегодно дает зрителям по всей стране возможность ознакомиться с творчеством молодых режиссеров, увидеть премьерные проекты одними из первых. Авторы таких картин при этом получают не менее ценную возможность презентовать новые работы и обрести своего зрителя. Мы ожидаем, что «Фестиваль уличного кино» и в этом году откроет российскому зрителю множество новых имен и расширит аудиторию качественных авторских фильмов.
Программа 
17:00-18:30 – игротека «Мосигры»
18:30 – начало показа конкурсной программы Фестиваля 
Для участия в конкурсе Фестиваля в этом году представлены 9 работ молодых авторов, в том числе режиссерский дебют Саши Петрова. Эксперты выбрали их из более чем 1000 заявок. Так получилась емкая, наполненная эмоциями и оригинальными сценарными ходами программа. 
Победителя Фестиваля по традиции выберут зрители: по окончании показа в каждом городе они проголосуют за понравившиеся фильмы светом фонариков, а специальное устройство — люксметр — замерит уровень света. В конце сезона уровень света во всех городах будет подсчитан, а победитель получит приз — 1,5 миллиона рублей.  Эти деньги команда фильма-победителя сможет потратить на разработку полнометражного дебюта.
Специально под Фестиваль центральные площади, набережные и другие общественные пространства городов будет специально реконструированы под кинозалы. 
— В этом году в программе 9 совершенно неожиданных лент, некоторые из которых, я уверен, удивят зрителя. За многими работами стоят авторы, только начинающие свой путь в кино. Для них наш фестиваль — возможность представить свою работу по-настоящему массовой аудитории, рассчитывать на прозрачную систему отбора и побороться за грант в 1 500 000 рублей, — комментирует генеральный продюсер и основатель фестиваля Александр Щеряков.
В этом году Фестиваль уличного кино реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Министерства культуры РФ и онлайн-кинотеатра KION. Информационные партнеры Фестиваля уличного кино — «Новое радио», платформа о развлечениях и культурном досуге «Афиша», телеканал «МУЗ-ТВ».
Сайт и соцсети Фестиваля уличного кино: https://wsffest.com, https://vk.com/wsffest  
Фотоматериалы: https://wsffest.com/media  
Конкурсная программа
Нас всех убьет глобальное потепление, 14 минут, 12+
Режиссер: Анатолий Коблов. В ролях: Милош Бикович, Дина Губайдуллина, Дарья Каширина, Инга Гранатова.Год: 2021
Российская премьера. Навеянная "Сейлор Мун" психоделическая короткометражка о двух соседках по квартире. Одну снедают мысли о глобальном потеплении, другая — волшебница, пытающаяся ей помочь. Рассказчика этой истории, то и дело разрушающей четвертую стену, сыграл Милош Бикович.
Ангел, 15 минут, 12+
Режиссер: Саша Петров. В ролях: Саша Петров, Антон Богданов, Иван Янковский, Полина Ауг, Анфиса Черных.Год: 2021
Никому не известный актер Леха работает аниматором и не видит шансов стать успешным. В полном отчаянии он замечает на крыше дома девушку и спасает ее от прыжка, не подозревая, что это полностью поменяет его жизнь. Дебютный фильм Саши Петрова. 
Новая мама, 15 минут, 12+
Режиссер: Александр Кузовков. В ролях: Софья Шмит, Олеся Шилякова, Василий Кондрашин, Мария Долганёва, Евгений Митин.Год: 2021 
Российская премьера.Сюрреалистическая и очень красивая история в духе Уэса Андерсона о маленькой пионерке Марусе. Однажды её мама куда-то исчезает, а папа приводит в дом другую женщину. Новой маме не нравится девочка и она решает избавиться от неё. 
Холодно, 8 минут, 12+
Режиссер: Данил Иванов.В ролях: Ольга Лапшина, Дмитрий Куличков, Павел Ворожцов, Анна Слю, Даниил Стеклов, Юрий Колганов, Василий Шмаков, Юлия Романова.Год: 2021 
Черная комедия о двух сотрудниках полиции из российской глубинки, просто старавшихся быть хорошими полицейскими, но чуть не замерзшими до смерти. 
Молодой, 15 минут, 12+
Режиссер: Леонид Гардаш. В ролях: Ольга Тумайкина, Константин Маховиков, Георгий Мартиросян, Евгений Воскресенский, Александр Нестеров, Александр Лобанов, Леонид Гардаш ст., Марина Сочинская. Год: 2022
Российская премьера. Молодой талантливый скульптор выигрывает всероссийский конкурс и получает право на установку памятника в родном городе. Однако для этого ему нужно пройти с десяток согласований от разных чиновников, у каждого из которых есть свои «небольшие правки»…
Как разжечь потухший огонь, 15 минут, 12+
Режиссер: Сергей Филатов. В ролях: Аглая Тарасова, Кирилл Фролов, Антон Филипенко, Инар Нармания. Год: 2021 
Очень неожиданная комедия об изобретателе Валентине, изо всех сил старающемся сделать мир лучше. Валентин придумывает десятки устройств, помогающих решать бытовые проблемы людей, но не может починить разбитое сердце. В какой-то момент он создает главное устройство в своей жизни — оно поможет ему вернуть бывшую жену.
My VR, 11 минут, 12+
Режиссер: Ильдар Шангараев. В ролях: Семён Трескунов, Николай Ковбас, Ася Войтович, Артем Кошман и Олег Савостюк. Год: 2021 
Российская премьера.Один день в VR-клубе, помогающем клиентам заново погрузиться в самые важные моменты их жизни. В центре сюжета — молодой парень, сотрудник клуба. Он искренне пытается помочь посетителям разобраться с их прошлым, хотя так и не смог разобраться со своим.
Невесомость, 25 минут, 6+
Режиссер: Иван Соснин. В ролях: Максим Флит, Марьяна Спивак, Алексей Барабаш, Валерий Скорокосов, Андрей Козлов. Год: 2021 
Саша — обычный школьник. Его родители в разводе и свои личные амбиции ставят выше интересов сына. От недостатка внимания Саша начинает замыкаться в себе. Все меняется, когда после уроков Саша знакомится с новым другом — странным уборщиком в комбинезоне пилота.
Принципиально документально, 10 минут, 12+
Режиссер: Анатолий Колиев. В ролях: Михаил Локшин, Денис Агатов, Жаннат Керимбаев, Дарья Войновская. Год: 2021
Российская премьера.Зачем каждой русской бабушке тележка? Куда они ездят каждое утро на общественном транспорте? И почему пожилых людей так притягивает отделение почты? Перед нами остроумное мокьюментари о группе расследователей, собирающих данные о тайном заговоре российских пенсионеров.






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