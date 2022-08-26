МТС приглашает волгоградцев на фестиваль уличного кино





Летом 2022 года в 1000 городов России проходит IX Фестиваль Уличного Кино (12+) – самый масштабный смотр кино под открытым небом в России. Сотни тысяч зрителей выйдут на улицы своих городов, чтобы посмотреть и проголосовать за лучшие российские короткометражки последних лет.

Проект стартовал 29 июня и продлится до конца сентября. Гости кинофестиваля увидят режиссерский дебют Саши Петрова, фильмы с участием Ивана Янковского, Аглаи Тарасовой, Милоша Биковича и других известных актеров.

В Волгограде Фестиваль будет проходить на 28 августа, с 17:00, в Интерактивном музее «Россия – Моя история». Здесь представят фильмы конкурсной программы 2022 и внеконкурсные сборники, куда вошли картины прошлых сезонов. Лучшие короткометражки Фестиваля прошлых лет доступны для просмотра в онлайн-кинотеатре KION. Городские показы будут сопровождаться игротекой «Мосигры». Вход на мероприятия Фестиваля уличного кино свободный.

Игорь Мишин, генеральный директор МТС Медиа/KION:

— Ценителей оригинального, самобытного, во многом даже новаторского кино в России очень много, причем не только в столице, но и во многих других уголках страны. «Фестиваль уличного кино» ежегодно дает зрителям по всей стране возможность ознакомиться с творчеством молодых режиссеров, увидеть премьерные проекты одними из первых. Авторы таких картин при этом получают не менее ценную возможность презентовать новые работы и обрести своего зрителя. Мы ожидаем, что «Фестиваль уличного кино» и в этом году откроет российскому зрителю множество новых имен и расширит аудиторию качественных авторских фильмов.

Программа

17:00-18:30 – игротека «Мосигры»

18:30 – начало показа конкурсной программы Фестиваля

Для участия в конкурсе Фестиваля в этом году представлены 9 работ молодых авторов, в том числе режиссерский дебют Саши Петрова. Эксперты выбрали их из более чем 1000 заявок. Так получилась емкая, наполненная эмоциями и оригинальными сценарными ходами программа.

Победителя Фестиваля по традиции выберут зрители: по окончании показа в каждом городе они проголосуют за понравившиеся фильмы светом фонариков, а специальное устройство — люксметр — замерит уровень света. В конце сезона уровень света во всех городах будет подсчитан, а победитель получит приз — 1,5 миллиона рублей. Эти деньги команда фильма-победителя сможет потратить на разработку полнометражного дебюта.

Специально под Фестиваль центральные площади, набережные и другие общественные пространства городов будет специально реконструированы под кинозалы.

— В этом году в программе 9 совершенно неожиданных лент, некоторые из которых, я уверен, удивят зрителя. За многими работами стоят авторы, только начинающие свой путь в кино. Для них наш фестиваль — возможность представить свою работу по-настоящему массовой аудитории, рассчитывать на прозрачную систему отбора и побороться за грант в 1 500 000 рублей, — комментирует генеральный продюсер и основатель фестиваля Александр Щеряков.

В этом году Фестиваль уличного кино реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Министерства культуры РФ и онлайн-кинотеатра KION. Информационные партнеры Фестиваля уличного кино — «Новое радио», платформа о развлечениях и культурном досуге «Афиша», телеканал «МУЗ-ТВ».

Сайт и соцсети Фестиваля уличного кино: https://wsffest.com, https://vk.com/wsffest Фотоматериалы: https://wsffest.com/media

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