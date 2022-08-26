В Волгограде высказались о дистанте для школьников









В Волгоградской области на текущий момент нет предпосылок для перехода школьников на дистант. Так прокомментировали ИА «Высота 102» в комитете образования и науки Волгоградской области информацию о введении возможных ограничений в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. Более подробная информация может появиться на следующей неделе, уточнили в ведомстве.





Ранее в Госдуме ПФ высказались за перевод школьников на дистанционный формат обучения. При этом в нижней палате российского парламента допустили, что в случае ухудшения ситуации придется принимать более жесткие меры.



