В Волгограде высказались о дистанте для школьников

Общество 26.08.2022 11:21
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26.08.2022 11:21
В Волгоградской области на текущий момент нет предпосылок для перехода школьников на дистант. Так прокомментировали ИА «Высота 102» в комитете образования и науки Волгоградской области информацию о введении возможных ограничений в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. Более подробная информация может появиться на следующей неделе, уточнили в ведомстве.
Ранее в Госдуме ПФ высказались за перевод школьников на дистанционный формат обучения. При этом в нижней палате российского парламента допустили, что в случае ухудшения ситуации придется принимать более жесткие меры.
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