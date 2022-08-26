В Волгограде детей из школы № 82 лишили отдельного класса

Родители учеников школы № 82 Дзержинского района Волгоград вновь обратились в редакцию ИА «Высота 102». Взволнованные волгоградцы сообщили, что администрация учебного заведения пытается отобрать у детей отдельный кабинет.

— В администрации школы нам сказали, что наш класс переселяют из кабинета 3-5 в кабинет 3-7 с хорошими стульями и партами, но во вторую смену там занимаются семиклассники, — рассказали собеседники информагентства, пожелавшие сохранить анонимность. — Директор нам сказала, что «школа не может предоставить новые стулья и сделать тот ремонт, который вам бы хотелось».

По словам родителей, их детей просто лишили отдельного кабинета.

— Теперь вместо того, чтобы у класса был отдельный кабинет на протяжении пяти, а то и более лет, где дети могли бы проводить классные часы и внеурочные мероприятия, наши дети будут вынуждены освобождать класс сразу после пятого урока для второй смены, — уверены обеспокоенные родители.

Ранее ИА «Высота 102» сообщало о ситуации в муниципальном образовательном учреждении. Со слов возмущенных волгоградцев, сотрудники учебного заведения требуют с них деньги на ремонт школьных помещений, хотя по бумагам школа полностью готова к началу учебного года.

Фото: читатели ИА «Высота 102»

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