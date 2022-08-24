Общество

«Дети придут в разруху»: в Волгограде родители учеников школы № 82 заявили о поборах

Общество 24.08.2022 21:09
0
24.08.2022 21:09


В редакцию ИА «Высота 102» обратились родители учеников школы № 82 Дзержинского района Волгограда. Со слов возмущенных волгоградцев, сотрудники учебного заведения требуют с них деньги на ремонт школьных помещений, хотя по бумагам школа полностью готова к началу учебного года. 


— Где-то примерно за десять дней до начала учебного года к нам пришла новый учитель, приехала из другого города. Ее удивило, что класс 3-5 на третьем этаже, где занимаются дети, находится в таком ужасном состоянии, — рассказали собеседники информагентства, пожелавшие сохранить анонимность. — Мы написали директору коллективное заявление с просьбой заменить старые поломанные стулья — их уже нельзя перекрашивать, да и времени на это нет. На что нам директор ответила, что, мол, это ваши проблемы, а она ничего решать не будет. Школе на это денег не выделяют. 


По словам обратившихся в редакцию ИА «Высота 102» родителей, бытовые условия в учебном заведении оставляют желать лучшего. 

— Бардак, ничего нет, розетка оторвана, стены измазаны, в самих стенах дыры, которые раньше скрывали плакатами или стендами. Бывший учитель их забрала с собой, — продолжают наши собеседники. — При этом выяснилось, что школа была принята полностью, Подписаны все документы о готовности к новому учебному году, все классы в норме, все хорошо. Все это подписано представителями Роспотребнадзора, пожарными, районо. Все документы есть, но как-то совсем странно получается. 


Как уточнили обеспокоенные родители, на несогласных платить оказывается давление со стороны сотрудников школы. 

— Эти постоянные поборы уже надоели. Основная масса родителей против этого. Мы не собираемся ничего сдавать. Делать за свой счет стулья, еще что-то чинить. Фактически, дети придут в разруху первого сентября.


Как рассказали волгоградцы, некоторые родители хотят связаться с департаментом образования, чтобы сообщить о нарушениях. 

— Директор и бывшая наша учительница, которая вела класс четыре года, вместе оказывают на нас психологическое давление. Призывают никуда не обращаться и не выносить сор из избы. Они хотят опять за наш счет все сделать, за наши деньги. 

По информации из открытых источников, возглавляет муниципальную школу № 82 Ольга Чирскова. Учреждение основано в 1960 году и передано на баланс муниципалитета в 1993-м. 

Фото: читатели ИА «Высота 102» 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
24.08.2022 22:03
Общество 24.08.2022 22:03
Комментарии

0
Далее
Общество
24.08.2022 19:47
Общество 24.08.2022 19:47
Комментарии

0
Далее
Общество
24.08.2022 19:33
Общество 24.08.2022 19:33
Комментарии

0
Далее
Общество
24.08.2022 17:52
Общество 24.08.2022 17:52
Комментарии

0
Далее
Общество
24.08.2022 16:17
Общество 24.08.2022 16:17
Комментарии

0
Далее
Общество
24.08.2022 14:02
Общество 24.08.2022 14:02
Комментарии

0
Далее
Общество
24.08.2022 12:14
Общество 24.08.2022 12:14
Комментарии

0
Далее
Общество
24.08.2022 11:23
Общество 24.08.2022 11:23
Комментарии

0
Далее
Общество
24.08.2022 10:43
Общество 24.08.2022 10:43
Комментарии 0

0
Далее
Общество
24.08.2022 10:43
Общество 24.08.2022 10:43
Комментарии 0

0
Далее
Общество
24.08.2022 10:06
Общество 24.08.2022 10:06
Комментарии

0
Далее
Общество
24.08.2022 09:53
Общество 24.08.2022 09:53
Комментарии

0
Далее
Общество
24.08.2022 09:41
Общество 24.08.2022 09:41
Комментарии

0
Далее
Общество
24.08.2022 08:38
Общество 24.08.2022 08:38
Комментарии

0
Далее
Общество
24.08.2022 08:31
Общество 24.08.2022 08:31
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

22:03
Боялась родителей: в Волгограде девочка-подросток 4 года жила с иглами в коленеСмотреть фотографии
21:09
«Дети придут в разруху»: в Волгограде родители учеников школы № 82 заявили о поборахСмотреть фотографии
19:47
На «Волгоград Арене» проведут форум начинающих предпринимателейСмотреть фотографии
19:41
Волгоградский завод попал в криминальную историю с загрязнением ВолгиСмотреть фотографии
19:33
Котовскому водоканалу отказали в увеличении тарифов на воду для населенияСмотреть фотографии
18:38
Родным погибшей под Волгоградом 9-летней девочки снизили компенсациюСмотреть фотографии
17:52
«Ждите морковку по 150 рублей»: под Волгоградом разгорелся конфликт из-за полива овощных плантацийСмотреть фотографииCмотреть видео
16:41
Машину разорвало: под Волгоградом фура с арбузами протаранила легковушкуСмотреть фотографии
16:17
Фонду капремонта Волгоградской области опять ищут нового директораСмотреть фотографии
14:09
Обездвиженный волгоградец 7 дней находился в квартире с трупом женыСмотреть фотографии
14:05
Инструктора волжского аквапарка, где погиб подросток, отпустили под домашний арестСмотреть фотографии
14:02
На 260-летнем юбилее Михайловки выступят Дубцова и ГлюкозаСмотреть фотографии
13:28
Судьбу жестоко растерзавших кошку подростков решат в ВолгоградеСмотреть фотографии
13:15
Волгоградца осудили за призыв к насилию в соцсетяхСмотреть фотографии
12:44
Режим ЧС введен в сельском поселении Волгоградской области из-за поломки скважиныСмотреть фотографии
12:31
Под Волгоградом по дороге с рыбалки умер мужчинаСмотреть фотографии
12:14
В Волгограде прощаются с 95-летним профессором ВГСПУ Николаем ВоробьевымСмотреть фотографии
11:37
Бросила окурок: в Волгограде задержали виновницу пожара в дачном массивеСмотреть фотографии
11:23
Губернатор Волгоградской области подготовил силовиков к школеСмотреть фотографии
10:11
Курьер передал мошенникам 3 миллиона от обманутых пенсионеров в Волгограде и ВолжскомСмотреть фотографии
10:06
В Волгоградской области заканчивают ремонт подъездов к школам и детсадамСмотреть фотографии
09:59
Вылетели в кювет: под Волгоградом в ДТП с перевертышем пострадали три человекаСмотреть фотографии
09:53
Волгоградцам назвали телефон для жалоб на змей и собакСмотреть фотографии
09:41
Волгоградские чиновники отказали в выплате ребенку-инвалидуСмотреть фотографии
09:41
В Волгограде пропала зеленоглазая женщина в красных кедахСмотреть фотографии
09:31
Под Волгоградом проведут слушания по пункту хранения радиоактивных отходовСмотреть фотографии
09:14
В Волгограде вонь от стоков окутала завод "Сарепта"Смотреть фотографии
08:38
В Волгограде снова отремонтируют проспект ЖуковаСмотреть фотографии
08:31
Банк «Открытие» и «Росгосстрах»: почти две трети жителей ЮФО, занимающихся спортом, делают это бесплатноСмотреть фотографии
07:57
Эпидемиологи разобрали простуды волгоградцев на вирусыСмотреть фотографии
 