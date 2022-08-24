«Дети придут в разруху»: в Волгограде родители учеников школы № 82 заявили о поборах

В редакцию ИА «Высота 102» обратились родители учеников школы № 82 Дзержинского района Волгограда. Со слов возмущенных волгоградцев, сотрудники учебного заведения требуют с них деньги на ремонт школьных помещений, хотя по бумагам школа полностью готова к началу учебного года.





— Где-то примерно за десять дней до начала учебного года к нам пришла новый учитель, приехала из другого города. Ее удивило, что класс 3-5 на третьем этаже, где занимаются дети, находится в таком ужасном состоянии, — рассказали собеседники информагентства, пожелавшие сохранить анонимность. — Мы написали директору коллективное заявление с просьбой заменить старые поломанные стулья — их уже нельзя перекрашивать, да и времени на это нет. На что нам директор ответила, что, мол, это ваши проблемы, а она ничего решать не будет. Школе на это денег не выделяют.





По словам обратившихся в редакцию ИА «Высота 102» родителей, бытовые условия в учебном заведении оставляют желать лучшего.

— Бардак, ничего нет, розетка оторвана, стены измазаны, в самих стенах дыры, которые раньше скрывали плакатами или стендами. Бывший учитель их забрала с собой, — продолжают наши собеседники. — При этом выяснилось, что школа была принята полностью, Подписаны все документы о готовности к новому учебному году, все классы в норме, все хорошо. Все это подписано представителями Роспотребнадзора, пожарными, районо. Все документы есть, но как-то совсем странно получается.





Как уточнили обеспокоенные родители, на несогласных платить оказывается давление со стороны сотрудников школы.

— Эти постоянные поборы уже надоели. Основная масса родителей против этого. Мы не собираемся ничего сдавать. Делать за свой счет стулья, еще что-то чинить. Фактически, дети придут в разруху первого сентября.





Как рассказали волгоградцы, некоторые родители хотят связаться с департаментом образования, чтобы сообщить о нарушениях.

— Директор и бывшая наша учительница, которая вела класс четыре года, вместе оказывают на нас психологическое давление. Призывают никуда не обращаться и не выносить сор из избы. Они хотят опять за наш счет все сделать, за наши деньги.

По информации из открытых источников, возглавляет муниципальную школу № 82 Ольга Чирскова. Учреждение основано в 1960 году и передано на баланс муниципалитета в 1993-м.

Фото: читатели ИА «Высота 102»