В Волгоградской области с помощью робота вырастили арбузы-мутанты





В Волгоградской области ученые придумали, как с помощью прививки приращивать стебель арбузов к корню тыквы для повышения урожайности. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе областной администрации, такой способ смог повысить устойчивость растения к непростому волгоградскому климату, предотвратить болезни и усилить корень полосатой ягоды.

Как признается директор по производству комплекса «Росток» Андрей Сидорин, данная процедура является очень сложной и кропотливой работой для человека, поэтому в волгоградском комплексе ее поручили специальному роботу.

— Привитый арбуз – это универсальное растение, которое имеет корневую систему тыквы, а верхнюю часть традиционного арбуза. Это процесс очень сложный, в обычных условиях сделать его тяжело, - рассказывает директор. - Но в нашем рассадном комплексе «Росток» есть специальный робот — это процесс роботизированный. В течение 8 дней идет приживание растения, и через 2 недели они готовы к высадке в поле.

Андрей Сидорин также отмечает, что главным преимуществом растений является более мощная корневая система тыквы, которая не подвержена болезням.

- Это больше урожаев за сезон: вот сейчас август, и растение стоит зеленое, - поясняет специалист. - Хотя непривитые растения уже либо засохли, либо погибли. А наше готово еще плодоносить: если его и дальше поливать, то оно будет давать урожай. Привитые растения не болеют, поэтому они не требуют обработок. То есть это настоящий экологический продукт.

Фото администрация Волгоградской области