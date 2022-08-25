Общество

14 волгоградских медиков вернулись из командировки в ЛНР

Общество 25.08.2022 08:17
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25.08.2022 08:17



Накануне вечером из Станично-Луганского района ЛНР вернулись 14 волгоградских медиков — за полтора месяца работы врачи оказали помощь более чем 10 тысячам местных жителей. На смену специалистам выехали их региональные коллеги, сообщили ИА «Высота 102» в облкомздраве.



Медики работали в пяти группах, три из которых (две взрослых и одна детская) вели приëм в ФАПах района, ещë две группы принимали население в центральной районной больнице. Перед бригадами детских специалистов стояла задача провести обследование детского населения перед началом нового учебного года — с начала работы педиатрических бригад было осмотрено более 7,5 тыс. маленьких пациентов. При этом особым спросом среди местных жителей пользовалась стоматологическая детская служба.



Организация волгоградскими медиками помощи жителям на территории Станично-Луганского района получила высокую оценку на местном и федеральном уровнях.

Напомним, в конце июня Волгоградская область взяла шефство над Станично-Луганским районом Луганской Народной Республики — вопросы оказания медицинской помощи населению обсудили на встрече губернатора Андрея Бочарова с активом района во время его рабочей поездки на подшефную территорию. До конца года медицинские бригады проедут по всем 49 населённым пунктам Станично-Луганского района, где проживают порядка 44,5 тыс. чел.


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