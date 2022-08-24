Волгоградские чиновники отказали в выплате ребенку-инвалиду

Прокуратура Волгограда проверила обращение местной жительницы по факту отказа центра соцзащиты в назначении ее несовершеннолетнему ребенку положенной по закону выплаты. Как сообщает ИА «Высота 102», от действий госслужащих пострадал ребенок-инвалид.

— Прокурор Волгограда обратился в суд с иском об обязании ГКУ «Центр социальной защиты населения по Дзержинскому району города Волгограда» назначить женщине причитающуюся ежемесячную выплату, — сообщили информагентству в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области. — Ранее заявительница сообщила, что центр соцзащиты отказал в назначении в отношении ее несовершеннолетнего ребенка ежемесячной выплаты на детей от 3 до 7 лет.

Надзорным ведомством установлено, что чиновники при определении ежемесячного среднедушевого дохода семьи заявителя необоснованно включили в расчет сумма ежемесячного пособия в размере 5500 рублей и 10 000 рублей. Данная выплата назначена в соответствии с Указом Президента РФ № 175 «О ежемесячных выплатах лицам, осуществляющим уход за детьми инвалидами и инвалидами с детства I группы».

Однако «президентская» выплата является компенсационной и направлена на возмещение потерь заработка гражданам, имеющим детей-инвалидов и осуществляющими за ними должный уход. Поэтому она не включается в расчет среднедушевого дохода семьи.

Дзержинский райсуд Волгограда в марте 2022 года отказал в удовлетворении иска. На решение прокуратурой подана апелляция. Волгоградский облсуд в свою очередь в полном объеме удовлетворил требования прокурора.

— Аналогичные меры прокурорского реагирования приняты прокурором города Волгограда по защите в судебном порядке прав еще девяти граждан, имеющих право на ежемесячную выплату на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно, — добавили в региональной прокуратуре.

Исполнение судебных актов находится на контроле прокуратуры области.

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