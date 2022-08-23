Волгоградская область получит 130 миллионов рублей на развитие туризма

Общество 23.08.2022 19:23
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23.08.2022 19:23
130,6 миллионов рублей по итогам конкурсного отбора Ростуризма в 2023 году получит Волгоградская область на развитие индустрии гостеприимства. Как сообщили ИА «Высота 102» в облкомтуризме, 89,7 млн рублей направят на приобретение туристского оборудования, разработку новых маршрутов, создание электронных путеводителей, реализацию проектов по развитию доступной среды для туристов с ограниченными возможностями здоровья.
Еще 40,9 млн рублей предусмотрено на создание и развитие пляжных зон (детских и спортивных площадок, приобретение оборудования, обустройство пунктов общественного питания), а также национальных туристских маршрутов (организацию системы навигации, обустройство туристских информационных центров, приобретение и установку санитарных модулей). Мероприятия реализуют в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».
Напомним, в апреле 2022 года губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров и руководитель Ростуризма Зарина Догузова провели рабочую встречу — были рассмотрены вопросы развития отрасли, реализации совместных проектов.
Регион обладает необходимым для развития туризма потенциалом и инфраструктурой: модернизированы транспортные объекты, гостиницы, благоустроены новые общественные пространства. В августе 2022 года город-герой Волгоград вошёл в ТОП-10 самых популярных волжских городов для отдыха, а также в ТОП-10 городов, которые путешественники выбирают для отдыха в бархатный сезон.
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