Волгоградская область получит 130 миллионов рублей на развитие туризма









130,6 миллионов рублей по итогам конкурсного отбора Ростуризма в 2023 году получит Волгоградская область на развитие индустрии гостеприимства. Как сообщили ИА «Высота 102» в облкомтуризме, 89,7 млн рублей направят на приобретение туристского оборудования, разработку новых маршрутов, создание электронных путеводителей, реализацию проектов по развитию доступной среды для туристов с ограниченными возможностями здоровья.





Еще 40,9 млн рублей предусмотрено на создание и развитие пляжных зон (детских и спортивных площадок, приобретение оборудования, обустройство пунктов общественного питания), а также национальных туристских маршрутов (организацию системы навигации, обустройство туристских информационных центров, приобретение и установку санитарных модулей). Мероприятия реализуют в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».





Напомним, в апреле 2022 года губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров и руководитель Ростуризма Зарина Догузова провели рабочую встречу — были рассмотрены вопросы развития отрасли, реализации совместных проектов.





Регион обладает необходимым для развития туризма потенциалом и инфраструктурой: модернизированы транспортные объекты, гостиницы, благоустроены новые общественные пространства. В августе 2022 года город-герой Волгоград вошёл в ТОП-10 самых популярных волжских городов для отдыха, а также в ТОП-10 городов, которые путешественники выбирают для отдыха в бархатный сезон.