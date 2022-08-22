Военные отразили условную химатаку под Волгоградом









Специалисты войск радиационной, химической и биологической защиты в Волгоградской области выполнили специальную обработку техники, подвергнутой химическому заражению условным противником.

Как сообщили в пресс-службе Южного военного округа, по замыслу учения, которое развернулось на полигоне Прудбой, военнослужащие мотострелкового соединения были подвержены обстрелу из реактивных систем залпового огня условного противника химическими боеприпасами.

- Подразделения РХБ защиты оперативно развернули новейшие авторазливочные станции АРС-14КМ и провели специальную обработку боевой техники. Расчеты на новейших термодымовых машинах ТДА-3 поставили приподнятую площадную аэрозольную завесу для укрытия своих войск, а для скрытого перемещения были применены боковые дымовые завесы, - сообщили в пресс-службе ЮВО.

В спецучении было задействовано порядка 30 единиц военной и специальной техники ЮВО.

Фото: Южного военного округа



