Коронавирус «скосил» за сутки 411 жителей Волгоградской области

Общество 21.08.2022 11:47
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21.08.2022 11:47
Заболеваемость коронавирусом продолжает расти в Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные федерального оперштаба, так, за сутки диагноз COVID-19 подтвердился еще у 411 жителей региона. Выздоровели всего 11 человек. Госпитализация понадобилась 32 волгоградцам.
Ранее, напомним, федеральный штаб сообщил о том, что коллективный иммунитет жителей региона составил за прошлую неделю 4,9%. Этот показатель вырос всего на 0,1%.
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