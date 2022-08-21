Коллективный иммунитет волгоградцев за неделю вырос на 0,1%

Между тем, в облкомздраве напомнили, где и когда в регионе можно привиться от коронавируса. Так, на территории области продолжают работать 74 прививочных пункта на базе медучреждений, 10 мобильных прививочных пунктов и 178 бригад. Для прохождения вакцинации в медучреждении необходимо записаться через портал госуслуг.
Общество 21.08.2022 09:15
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21.08.2022 09:15
Между тем, в облкомздраве напомнили, где и когда в регионе можно привиться от коронавируса. Так, на территории области продолжают работать 74 прививочных пункта на базе медучреждений, 10 мобильных прививочных пунктов и 178 бригад. Для прохождения вакцинации в медучреждении необходимо записаться через портал госуслуг.
Коллективный иммунитет жителей Волгоградской области за неделю подрос на 0,1% и составил 4,9%. Такие данные, сообщает ИА «Высота 102» опубликовал федеральный оперштаб. При этом он должен составлять не менее 80%.
Уже три показателя в Волгоградской области не соответствуют критериям свободного от коронавируса региона. Помимо коллективного иммунитета, это загруженность коек с ИВЛ менее 0,1%, а также заболеваемость не более 30 случаев на 100 тысяч населения.
Напомним, накануне сообщалось о 372 новых заболевших COVID-19 за сутки.
Между тем, в облкомздраве напомнили, где и когда в регионе можно привиться от коронавируса. Так, на территории области продолжают работать 74 прививочных пункта на базе медучреждений, 10 мобильных прививочных пунктов и 178 бригад. Для прохождения вакцинации в медучреждении необходимо записаться через портал госуслуг.
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