Самую холодную ночь прогнозируют в Волгоградской области 21 августа









Ночью 21 августа в Волгоградской области похолодает до +13 градусов. Такой прогноз, сообщает ИА «Высота 102», опубликовал Волгоградский ЦГМС. Как обещают синоптики, сильный ветер, который натворил уже немало бед, может задержаться в регионе до 23 августа. Однако обильных осадков уже не будет.





При этом дневные температуры воздуха не превысят 35 градусов тепла.