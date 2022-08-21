Общество

Самую холодную ночь прогнозируют в Волгоградской области 21 августа

Общество 21.08.2022 08:07
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21.08.2022 08:07



Ночью 21  августа в Волгоградской области похолодает до +13 градусов. Такой прогноз, сообщает ИА «Высота 102», опубликовал Волгоградский ЦГМС. Как обещают синоптики, сильный ветер, который натворил уже немало бед, может задержаться в регионе до 23 августа. Однако обильных  осадков уже не будет.

При этом дневные температуры воздуха не превысят 35 градусов тепла.


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